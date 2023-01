Briefe und Pakete könnten am Freitag nicht überall in Oberschwaben ankommen. Denn das Verteilzentrum der Deutschen Post in Weingarten wird seit dem späten Donnerstagabend bestreikt.

Seit 21 Uhr am Donnerstagabend sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Post-Verteilzentrum Weingarten (Kreis Ravensburg) zum Warnstreik aufgerufen. Das bestätigte Anton Schmid, bei ver.di verantwortlich für den Bereich Ulm-Oberschwaben. Mit der Frühschicht sei der Streikaufruf am Freitagmorgen auch an die Zustellerinnen und Zusteller gegangen. Kunden müssen für die Postleitzahlenbereiche 88 und 89 also mit Problemen rechnen.

Der Streik soll bis Freitag um Mitternacht dauern. Die Gewerkschaft plant jedoch schon, den Aufruf um weitere 24 Stunden zu verlängern, so Schmid. Am Freitagmorgen begann in Ravensburg eine Streikkundgebung vor dem ver.di-Büro. Die Gewerkschaft erwartet rund 200 Menschen dazu.

Hintergrund: ver.di will Druck auf Deutsche Post erhöhen

Ver.di will in der laufenden Tarifrunde Druck auf die Post machen. Die Gewerkschaft verlangt 15 Prozent mehr Geld, bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Das Unternehmen lehnt das ab.