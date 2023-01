Bei der Deutschen Post wird wieder gestreikt. Seit Beginn der Frühschicht finden auch in Baden-Württemberg Arbeitsniederlegungen statt.

Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft wird in Baden-Württemberg seit Beginn der Frühschicht am Donnerstag zum Teil nicht gearbeitet.

Demnach sind unter anderem die Regionen Stuttgart, Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen), Wernau (Kreis Esslingen), Villingen-Schwenningen, teilweise Südbaden, Zollernalb, Reutlingen sowie die Metropolregion Rhein-Neckar betroffen. Der Schwerpunkt des Streiks liegt laut Mitteilung in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung und punktuell in den Brief- und Paketzentren. Auch Pakete, die von DHL ausgeliefert werden, können betroffen sein.

Hohe Streikbeteiligung bei der Post in Baden-Württemberg

Andreas Henze, ver.di Landesfachbereichsleiter für Postdienste, Speditionen und Logistik, sagte, die Post-Beschäftigten würden für die Sicherung ihrer Reallöhne streiken, nachdem sie ihrem Unternehmen in den letzten Jahren Milliardengewinne gesichert hätten. "Für den Erhalt ihrer Kaufkraft ist eine deutliche Lohnerhöhung notwendig, gerecht und machbar", so Henze.

Die Gewerkschaft teilte mit, nach ersten Rückmeldungen sei die Streikbeteiligung in Baden-Württemberg sehr hoch. Die Erwartungen seien aber schon vergangene Woche übertroffen worden, so Henze.

ver.di fordert 15 Prozent mehr Lohn

ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten eine Entgelterhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 200 Euro pro Monat. Bereits in der vergangenen Woche hat es deshalb Warnstreiks bei der Post gegeben.

Die Auswirkungen des aktuellen Streiks könnten bis Mitte nächster Woche spürbar sein, sagte eine Gewerkschaftssprecherin am Morgen. Mit dem Warnstreik will ver.di Druck in der laufenden Tarifrunde machen. Die Verhandlungen gehen am 8. und 9. Februar weiter.

Unverständnis bei der Post

Ein Sprecher der Post reagierte mit Unverständnis auf die erneuten Arbeitsniederlegungen. Man habe doch bereits angekündigt, zu Beginn der dritten Verhandlungsrunde am 8. Februar ein Angebot vorzulegen. Daher seien die Warnstreiks "unnötig, da sie letztlich nur zu Lasten unserer Kundinnen und Kunden gehen".

Die Post hat starke Wachstumsjahre hinter sich, was auch an der Corona-Pandemie lag: Die Menschen bestellten viel mehr im Internet als zuvor. Im vergangenen Jahr sanken die Paketmengen zwar etwas, da sich die Pandemiefolgen abschwächten und die Menschen wieder mehr einkaufen gingen. Auch die konjunkturelle Eintrübung machte sich bemerkbar. Dafür zog aber das zuvor schwächelnde Briefgeschäft wegen steigender Werbesendungen an. Die Perspektiven des Logistikers sind in Zeiten des boomenden Online-Handels weiter positiv.