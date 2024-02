In Konstanz fahren am Freitag weder städtische Busse noch die Autofähren zwischen Konstanz und Meersburg. Ver.di hat die Beschäftigten zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen.

In mehreren Städten in Baden-Württemberg wird am Freitag im kommunalen Nahverkehr gestreikt. Betroffen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist Konstanz. Dort fahren am Freitag weder städtische Busse noch die Fähren zwischen Konstanz und Meersburg. Die Gewerkschaft ver.di hat zu dem 24-Stunden-Warnstreik aufgerufen. Sie will Druck machen in den Tarifverhandlungen und fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen.

Der Warnstreik dauert 24 Stunden und beginnt in Konstanz in der Nacht zu Freitag. Ab 3:45 Uhr stehen die Stadtbusse in Konstanz still, ab 4:35 Uhr bleiben die Fähren im Konstanzer Hafen. Auch Schulbusse fahren nicht, so die Stadtwerke in einer Mitteilung. Nur die grenzüberschreitende Buslinie 908 von Konstanz nach Kreuzlingen wird voraussichtlich verkehren.

Wer auf das Auto angewiesen ist, muss um den Bodensee herumfahren. Das ist ein Umweg von mehr als 50 Kilometern und dauert knapp eine Stunde. Die Fahrt mit der Fähre dauert 20 Minuten.

Fahrgastschiff als Ersatz für die Autofähre

Als Ersatz für die Autofähre bieten die Stadtwerke für Fußgänger und Fahrradfahrer ein Fahrgastschiff an. Das Motorschiff "Überlingen" fährt zwischen dem Konstanzer Hafen im Stadtzentrum und dem BSB-Hafen in Meersburg - allerdings nur jeweils achtmal über den Tag verteilt. In Konstanz legt das erste Schiff um 6 Uhr ab, in Meersburg um 6:45 Uhr. Fährefahrkarten und Fahrausweise der Regiobusse werden auf dem Ersatzschiff anerkannt.

Katamaran von Konstanz nach Friedrichshafen fährt

Wer am Freitag von Konstanz nach Friedrichshafen will und nicht auf das Auto angewiesen ist, der kann auch den Katamaran nehmen. Dieser pendelt stündlich zwischen den beiden Städten.

Regionalbusse fahren bis Überlingen

Pendler, die normalerweise mit einem der Regionalbusse die Fähre nutzen und von Konstanz nach Ravensburg (Linie 700) oder von Konstanz nach Friedrichshafen (Linie 7394) fahren, können erst in Meersburg einsteigen. Aus Ravensburg und Friedrichshafen kommend fahren die Busse über Meersburg bis Überlingen. Dort gibt es Anschlüsse an die Regionalbahnen.

Alternativ gibt es noch die Fahrt mit der Bahn auf die andere Seeseite. Hier gibt es anlässlich des Streiks ein besonderes Angebot: Pendler, die normalerweise mit Jahreskarte oder Monatsticket die Fähre nutzen, können damit ohne Zuzahlung in den Regionalzügen von Konstanz über Radolfzell Richtung Überlingen und Markdorf fahren.

Mit dem Regionalzug fahren statt mit dem Schiff

Das Angebot gilt auch für Pendler, die normalerweise mit dem Schiff zwischen Konstanz-Wallhausen und Überlingen unterwegs sind. Da in Wallhausen wegen des Streiks keine Busse fahren, können die Halbjahres- und Monatskarten der Schiffsbetriebe Giess am Freitag ausnahmsweise in den Nahverkehrszügen zwischen Überlingen, Radolfzell und Konstanz genutzt werden.