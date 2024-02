Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr aufgerufen. Busse und Bahnen stehen deshalb am Freitag in einigen Städten in Baden-Württemberg still.

Für Freitag hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsbetriebe in fast ganz Deutschland zu Warnstreiks aufgerufen. Auch in Baden-Württemberg werden voraussichtlich Tausende Fahrgäste betroffen sein.

Die Gewerkschaft ver.di geht davon aus, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz an den ganztägigen Arbeitsniederlegungen beteiligen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass am Freitag in den genannten Städten keinerlei Busse und Bahnen der bestreikten Betriebe fahren.

Für Berufstätige gilt: Sie dürfen wegen des Streiks nicht einfach zu spät zur Arbeit kommen - sonst drohen Gehaltseinbußen oder gar eine Abmahnung. Denn der Streik wurde rechtzeitig vorher angekündigt und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragen das sogenannte Wegerisiko, das heißt, sie sind selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig im Büro zu erscheinen.

Die Alternative, sofern möglich: ein Tag im Homeoffice. Grundsätzlich Anspruch auf Homeoffice besteht allerdings nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre, am Streiktag Überstunden abzubauen oder notfalls einen Tag Urlaub zu nehmen. Das sollte man aber frühzeitig mit dem Arbeitgeber absprechen.

Statt ÖPNV: Taxi, Fahrgemeinschaft, Carsharing

Taxis sind vom Warnstreik nicht betroffen, die Kosten dafür werden allerdings nicht erstattet. Wer also von der nicht fahrenden Straßenbahn auf ein Taxi umsteigt, muss das Taxigeld selbst zahlen. Alternativ könnten Arbeitnehmer auf das eigene Auto zurückgreifen, mit Kolleginnen und Kollegen oder Nachbarn eine Fahrgemeinschaft bilden oder - wer keinen eigenen Pkw besitzt - den Wagen eines Carsharing-Anbieters nutzen.

Wichtig zu wissen: ver.di bestreikt nur die kommunalen Verkehrsbetriebe. S-Bahnen, etwa im Raum Stuttgart, fahren also ganz regulär. In Karlsruhe bieten sich die Stadtbahnen der nicht bestreikten Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) an. Mehr über Alternativen in den einzelnen Regionen finden Sie unten.

Da der Streik Auswirkungen auf den Schulweg haben kann, informierte das Kultusministerium am Donnerstag in einer Pressemitteilung über die Regelungen: Sollten Schülerinnen und Schüler aufgrund des Streiks nicht zur Schule kommen können, weil Busse und Bahnen nicht fahren und auch keine anderen Fahrtmöglichkeiten bestehen, sei die Schule darüber zu informieren, heißt es dort. Die Schülerinnen und Schüler gelten dann für den Tag als entschuldigt.

Im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) sind am Freitag die gelben Busse und Stadtbahnen sowie die Zahnrad- und Seilbahn der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) vom Warnstreik betroffen, außerdem die Busse des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE). Das teilte der VVS mit. Nicht betroffen seien dagegen die S- und Nebenbahnen sowie die Busse in den Verbundlandkreisen. Auch die Busse von Privatunternehmen, die im Auftrag der SSB auf den SSB-Linien fahren, seien am Freitag wie gewohnt unterwegs.

Die Region Neckar-Alb und die Kreise Freudenstadt und Tuttlingen sind nicht von den Streiks im kommunalen Nahverkehr betroffen. Der Reutlinger Stadtverkehr und TüBus gehören zum privaten Omnibusgewerbe und fahren nach Plan. Der aktuelle Lohntarifvertrag im privaten Omnibusverkehr läuft noch bis Ende 2024. Private Unternehmen sind laut Verkehrsverbund Naldo generell nicht vom Streik betroffen.

Vom Streik sind auch die Busse der Karlsruher Verkehrsbetriebe (VBK) und viele Bahnen im Bereich des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) betroffen, unter anderem alle Tramlinien im Stadtgebiet. Sie und auch die Verbindungen der S-Bahn-Linien 2 fallen bis zum frühen Samstagmorgen aus.

Dagegen fahren alle anderen S-Bahnen des KVV in der Stadt Karlsruhe und in der Region. Laut KVV sind sie eine Alternative für bestreikte Straßenbahnen und Busse. Zudem sind einige Busse von Privatunternehmen trotz Streik unterwegs. Beim Heimspiel des Karlsruher SC am Abend wird es keine Shuttle-Busse zum Wildparkstadion geben. Auch in Baden-Baden werden die Busse der Verkehrsbetriebe bestreikt, nur Regionalbusse fahren dort wie gewohnt. Auch in den Kundenzentren des KVV gibt es Einschränkungen.

In Freiburg hat ver.di rund 900 Beschäftigte der kommunalen Verkehrs AG (VAG) zum Streik aufgerufen. Straßenbahnen und Busse, sowie die Schauinslandbahn werden am Freitag von 3:30 Uhr morgens bis zum Betriebsschluss am Samstagmorgen lahmgelegt. Auch die Nachtbuslinie N40 und Anschlusstaxis für das Umland seien davon betroffen, teilte die VAG mit. Einzelne Busse von privaten Unternehmen sollen fahren.

Die Züge der SWEG und der Deutschen Bahn dagegen rollen nach dem Lokführerstreik wieder: so auch die S-Bahn, die an mehreren Freiburger Bahnhöfen hält. Wer am Freitag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein möchte, müsse sich vor Fahrtantritt im Internet informieren, so die VAG. Andere Landkreise in Südbaden sind nicht vom Warnstreik betroffen.

In Konstanz betreffen die Warnstreiks neben dem städtischen Busverkehr auch die Fähre Konstanz - Meersburg. Das teilten die Stadtwerke mit. Der 24-Stunden-Streik beginnt in der Nacht zu Freitag um 3:45 Uhr bei den Bussen, um 4:35 Uhr bei der Fähre. Für Fahrgäste ohne Auto wird tagsüber ein Ersatzschiff zwischen dem Konstanzer Stadthafen und Meersburg pendeln. Laut den Stadtwerken fahren auch Schulbusse nicht. Nur die grenzüberschreitende Buslinie 908 von Konstanz nach Kreuzlingen wird voraussichtlich verkehren.

Ostwürttemberg und der Großraum Ulm seien von dem Streik nicht betroffen, sagte die Ulmer ver.di-Chefin Maria Winkler dem SWR. In Ulm und Neu-Ulm gebe es mit den Stadtwerken (SWU) lediglich einen öffentlichen Nahverkehrsbetrieb, dessen Tarifverträge im Moment aber nicht verhandelt würden. Auch in Ostwürttemberg gebe es keine Unternehmen, die den Tarifverträgen Nahverkehr (TV-N) unterworfen seien.

Die Busse und Bahnen im Raum Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen fahren am Freitag ganz normal. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehrgesellschaft (rnv) mit. Der Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di betreffe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rnv nicht, da für sie statt dem Tarifvertrag Nahverkehr ein eigener Haustarifvertrag gelte. Für diesen gelte noch bis Ende des Jahres die sogenannte Friedenspflicht, in der nicht gestreikt werden darf, teilte das Verkehrsunternehmen mit.

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis hat der Streik nach SWR-Informationen keine Auswirkungen. Hier fahren hauptsächlich private Busunternehmen im Auftrag der Verkehrsgesellschaften, deren Mitarbeiter vom Streikaufruf nicht betroffen sein sollen.

In der Region Heilbronn-Franken ist vorerst nur der Bereich der Heilbronner Innenstadt betroffen. Dort sollen keine Stadtbusse fahren und die Stadtbahnlinien S4, S41 sowie S42 werden stellenweise am Bahnhof umgeleitet. Ein Ersatzfahrplan sei nicht vorgesehen, teilte ein Sprecher der Heilbronner Stadtwerke mit. Regionalbusse halten wie gewohnt.

In den Kreisen Schwäbisch Hall, Main-Tauber sowie im Hohenlohekreis komme es laut ver.di zu keinen Einschränkungen. In Heilbronn werde zudem die Leitstelle bestreikt. Das könne sich vereinzelt auch auf den S-Bahn-Verkehr auswirken.

Die Warnstreiks hatte die Gewerkschaft bereits am Montag angekündigt, nachdem die erste Verhandlungsrunde für die rund 6.500 Beschäftigten im Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) ohne Ergebnis zu Ende gegangen war. ver.di begründete den Schritt damit, dass die Arbeitgeberseite kein Angebot vorgelegt habe.

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen Druck machen, sie fordert vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Zu den Kernforderungen gehören laut ver.di eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, eine Erhöhung des Urlaubsanspruches, zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit sowie die Begrenzung geteilter Dienste und unbezahlter Zeiten im Fahrdienst.

Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) reagierte mit Unverständnis. In einer ersten Einschätzung bewertete die Hauptgeschäftsführerin des KAV, Sylvana Donath, die Forderungen als "völlig überzogen". Die Forderung von ver.di, die Wochenarbeitszeit schrittweisen von 39 auf 35 Stunden zu senken, bezeichnete Donath als "Gefahr für die Verkehrswende".

Eine Umsetzung dieser Forderung würde die Personalnot auf absehbare Zeit weiter verschärfen, so die KAV-Hauptgeschäftsführerin. Das bei einer Arbeitszeitverkürzung benötigte zusätzliche Personal sei schlicht nicht vorhanden, insbesondere im Fahrdienst sei der Arbeitsmarkt wie leergefegt.

ver.di-Verhandlungsführer Jan Bleckert sagte laut einer Mitteilung vom Montag, schon jetzt führe ein dramatischer Personalmangel zu ständigen Ausfällen und Verspätungen und belaste die Fahrerinnen und Fahrer massiv. Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewünschte Stärkung des ÖPNV könne nur gelingen, wenn die Arbeitsbedingungen erheblich verbessert würden.

Fridays for Future unterstützt Beschäftigte

Unterstützt werden die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe bei ihren Forderungen von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Unter dem Motto "wir fahren zusammen" will die Organisation laut ver.di deutlich machen, dass es ohne ausreichend Fahrerinnen und Fahrer keine Verkehrswende geben könne - und ohne Verkehrswende auch keinen ausreichenden Klimaschutz.

Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 5. und 6. Februar angesetzt. Eine dritte Verhandlungsrunde ist für den 5. und 6. März vereinbart. Verhandelt wird jeweils im SSB-Waldaupark in Stuttgart.