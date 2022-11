Erneuter Warnstreik im Kreis Biberach

Die IG Metall hat im Kreis Biberach erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Rund 3.000 Beschäftige haben sich laut Gewerkschaftsangaben daran beteiligt.

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie haben am Dienstag im Kreis Biberach erneut mehrere tausend Arbeiterinnen und Arbeiter an einem Warnstreik teilgenommen. Rund 300 Beschäftigte von Liebherr-Components, Handtmann ELTEKA und KaVo Dental versammelten sich zudem zu einer Kundgebung. Sie fand vor dem Liebherr-Werk in Biberach statt. Die Angestellten seien mit dem Angebot, das derzeit auf dem Tisch liegt, unzufrieden, sagt Eustachio di Pelo von der IG Metall.

Hoffnungen ruhen auf neuer Verhandlungsrunde

Die IG Metall fordert für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in Baden-Württemberg acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite hatte bislang eine Einmalzahlung von 3.000 Euro und eine nicht näher bezifferte Lohnerhöhung bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Sie verweist unter anderem auf die erwartete Wirtschaftskrise in Deutschland und stark steigende Energiekosten.

Vier Verhandlungsrunden blieben bislang ohne Ergebnis. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am Donnerstag in Ludwigsburg zeigt sich die IG Metall aber optimistisch.

Sollte es auch am Donnerstag zu keiner Einigung kommen, soll noch in der Nacht über weitere Maßnahmen seitens der Gewerkschaft entschieden werden. Denkbar seien 24-Stunden-Warnstreiks in sämtlichen Tarifgebieten und Urabstimmungen mit anschließenden Flächenstreiks in einzelnen Regionen.