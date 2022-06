Umsiedelung von Waldrappen gescheitert

Das Waldrapp-Team aus Überlingen (Bodenseekreis) hat am Dienstagnachmittag versucht, die Vögel an einen neuen Nistplatz in einer Felswand zu bringen. Doch die Versuche scheiterten.

Mit einem großen Kran wurden die erwachsenen Tiere in ihren Transportkäfigen rund 30 Meter hoch in die Felswand gebracht. Dort wartete schon ihr Nachwuchs auf sie in Holznistkästen. Mit Mehlwürmern versuchte das Waldrapp-Team, den Tieren ihr neues Zuhause schmackhaft zu machen.

Waldrappe nehmen Nest nicht an

Doch es half nichts: Immer wieder verließen die erwachsenen Vögel das Nest und flogen zu ihrem angestammten Nistplatz zurück. Dort wurden sie von Helfern wieder eingefangen und zurück an die Felswand zwischen Sipplingen und Überlingen (beides Bodenseekreis) gebracht. Immerhin gab es auch schon erste Erfolge, freute sich Anna Gabriela Schmalstieg vom Waldrapp-Team: "Es ist sehr gut, dass sie sich auch längere Zeit an dem neuen Nistplatz aufgehalten haben. Sie haben auch Kontakt zu den Jungvögeln aufgenommen, doch sie sind trotzdem wieder abgeflogen."

Am Mittwoch will das Waldrapp-Team es erneut versuchen. Die Jungtiere wurden aber schon in den neuen Nestern belassen. Die Gefahr, dass beim Herunterholen etwas passiert, sei größer, als die, wenn die Tiere die Nacht an dem neuen Nest verbringen, so Anna Gabriela Schmalstieg vom Waldrapp-Team.

Die Tiere blieben nur für kurze Zeit in ihrer neuen Heimat, dann flogen sie wieder davon. SWR Martin Hattenberger

Jungtiere sollen in Felswand groß werden

Bislang nisteten die Tiere in einer eigens für sie errichteten Anlage im Hinterland. Doch die Vögel sollen ihre Jungen künftig in einer Felsnische großziehen. Das ist ihr natürlicher Lebensraum. Ziel des Waldrapp-Projekts ist es, die einst schon ausgestorbenen Vögel wieder am Bodensee anzusiedeln. Der Umzug an die Felswand ist nicht ohne Risiko - vor allem für die Küken. Darum will das Waldrapp-Team zunächst nur drei Nester in der Felswand ansiedeln. Sollte der Versuch glücken, könnten in Zukunft weitere folgen.