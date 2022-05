Nach der Überwinterung: Die Überlinger Waldrappe üben brüten

Was ist das Waldrapp-Projekt?

Der Verein "Waldrappteam" versucht seit 2017, in Überlingen (Bodenseekreis) eine Waldrapp-Kolonie mit 120 Tieren anzusiedeln. Der etwa gänsegroße Ibis-Vogel hat bis ins 17. Jahrhundert in den Molassefelsen bei Überlingen-Goldbach gelebt. Im Mai 2017 wurden erstmals rund 30 Küken aus Österreich an den Bodensee gebracht. Sie wurden von Menschen aufgezogen. Diese "Ziehmütter" zeigten den Jungvögeln mit einem Ultraleichtflugzeug den Weg zu ihrem Winterquartier in der Toskana. Die schwarzen Vögel mit ihren langen roten Schnäbeln und den struppigen Federn am Hinterkopf gehören zu den stark bedrohten Tierarten.