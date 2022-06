Waldrappe brüten in Überlingen in sieben Nestern Junge aus

Die nachgezüchteten Waldrappe haben in Überlingen im Bodenseekreis in diesem Frühjahr sieben Nester gebaut und mit Eiern gefüllt. Eine überwältigende Zahl, so das Waldrapp-Team.

Derzeit schlüpften die Jungvögel, heißt es vom Waldrapp-Team in Überlingen. Wie viele Jungtiere es geben werde, sei aber noch unklar. Gemessen an einer Studie über die letzten Jahre dürfe jedoch eine Zahl von 2,5 Küken pro Nest angenommen werden.

"Der Schlupf ist noch in vollem Gange. Uns sind bisher nur wenige Einblicke möglich gewesen."

Zweite Brutsaison in Überlingen

Die Waldrappe brüten in Überlingen zum zweiten Mal, in einer künstlichen Brutwand aus Holz. Noch in diesem Monat sollen zwei bis drei Nester in die Sandsteinfelsen verlagert werden, wo die großen Vögel früher Brutkolonien hatten. So soll die Besiedlung in natürlichen Strukturen eingeleitet werden. Die Methode des Nesttransfers sei bereits an einem anderen Brutort mit großem Erfolg durchgeführt worden, so das Waldrapp-Team.

Brut in der künstlichen Brutwand aus Holz. Bald sollen zwei bis drei Nester auf den Sandsteinfelsen am Bodenseeufer umgesiedelt werden. Pressestelle A. Schmalstieg

Waldrapp-Küken: 2022 letztes Mal Handaufzucht

Vergangenes Jahr waren in Überlingen sieben Jungvögel geschlüpft. Ein Junges galt wenig später als vermisst. In diesem Jahr sollen in Überlingen nach einer coronabedingten Pause zudem auch wieder Waldrapp-Küken per Hand aufgezogen und von Ziehmüttern in Ultraleichtflugzeugen über die Alpen begleitet werden, zum vierten und letzten Mal.