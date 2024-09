Nationalratswahl Österreich: In Vorarlberg siegt ÖVP über FPÖ

per Mail teilen

Bei den Wahlen zum neuen Nationalrat, dem Parlament Österreichs, hat in Vorarlberg die Österreichische Volkspartei (ÖVP) die meisten Stimmen geholt. Die FPÖ wurde nur zweitstärkste Partei.

In den 96 Gemeinden Vorarlbergs haben die Wählerinnen und Wähler am Sonntag anders entschieden als österreichweit. Die meisten Stimmen gingen an die konservative Österreichische Volkspartei, ÖVP. Sie musste allerdings - wie die Grünen - herbe Verluste hinnehmen. Die ÖVP kam nach dem vorläufigen Endergebnis auf 29,4 Prozent der gültigen Stimmen, (2019: 37,5).

Nationalratswahl: FPÖ in Vorarlberg nur zweitstärkste Kraft

Die rechtspopulistische FPÖ legte auch in Vorarlberg stark zu, sie erzielte am Sonntag 27,5 Prozent der Stimmen (2019: 15,7).

Die sozialdemokratische SPÖ verlor leicht und kommt auf 13 Prozent (2019: 13,8). Die Grünen erreichen in Vorarlberg 11,2 Prozent der Stimmen (2019: 16,4). Fast gleich wie vor fünf Jahren die NEOS mit 12,4 Prozent der Stimmen (2019: 12,8).

In Vorarlberg waren gut 276.000 Menschen zur Wahl aufgerufen, die letzten Wahllokale schlossen bereits um 13 Uhr. Die Wahlbeteiligung lag laut Hochrechnung bei 73,1 Prozent (2019: 67,7).