Menschen, die auf der Straße oder in Notunterkünften leben, haben auf dem Wohnungsmarkt kaum eine Chance. Im Kreis Konstanz hilft das Wohnungsunternehmen Vonovia Wohnungslosen.

Ein bundesweiter Aktionstag macht am Mittwoch auf die Lebenssituation von Wohnungslosen aufmerksam. Im Kreis Konstanz beispielsweise läuft seit Dezember vergangenen Jahres ein Projekt im Kampf gegen Obdachlosigkeit. Dabei arbeiten das Wohnungsunternehmen Vonovia und der Verein AGJ-Wohnungslosenhilfe zusammen. Vonovia bietet freie Mietwohnungen an, die Wohnungslosenhilfe sucht geeignete Mieter. Mit Erfolg: Sieben Mietverträge wurden bereits abgeschlossen.

Von der Straße in die eigenen vier Wände

Markus K. war selbst jahrelang wohnungslos. Er lebte wochenlang in seinem Auto, fand zeitweise Unterschlupf bei Freunden, kam schließlich in einem ambulanten Wohnprojekt in Konstanz unter. Seit einigen Monaten wohnt der 62-Jährige zur Miete in einer Ein-Zimmer-Wohnung in Konstanz. Ohne das Kooperationsprojekt hätte er eine solche Wohnung nie bekommen, sagt er.

Mit einem Schufa-Eintrag und ohne Arbeit hatte ich keine Chance auf dem Wohnungsmarkt.

Auch eine wohnungslose junge Schwangere hat dank der Initiative von Vonovia und der Wohnungslosenhilfe in Singen ein neues Zuhause gefunden.

Jens Mattes, der die Konstanzer Tagesstätte für Wohnungslose leitet, zieht eine positive Bilanz der Zusammenarbeit mit Vonovia. Es laufe sehr gut. Man habe gar nicht mit so vielen Angeboten gerechnet.

Wir sind sehr positiv überrascht, wie viele Wohnungen uns schon angeboten wurden.

Wohnungslosen-Projekt als Türöffner

Was Jens Mattes besonders freut: Das Angebot, eine Wohnung mieten zu können, habe auch Wohnungslose angesprochen, die bislang keinen Kontakt zur Beratungsstelle gesucht hätten. So habe zwar nicht jeder einen Mietvertrag bekommen - aber mancher habe sich auf andere Hilfsangebote eingelassen. Ein Wohnungsloser beispielsweise, der 25 Jahre auf der Straße lebte, sei jetzt in einem betreuten Wohnprojekt im Kreis Konstanz untergekommen.

Vonovia weitet Aktivitäten in Bodenseeregion aus

Seit dem Start des Projekts im Dezember habe sich einiges getan und man sei mittlerweile recht aktiv in Konstanz und der Bodenseeregion, sagt Olaf Frei, Pressesprecher von Vonovia. In Ravensburg habe man Kontakt mit dem Dornahof aufgenommen, einer Einrichtung für Menschen, die sozial ausgegrenzt sind. In Ravensburg ziehe noch in diesem Monat ein junges Paar in eine Mietwohnung ein.

Auch in Stuttgart setzt sich Vonovia seit 2023 für Wohnungslose ein.

Tag der wohnungslosen Menschen

Der Tag der wohnungslosen Menschen findet in diesem Jahr unter dem Motto "WOHNUNG_LOS: Gemeinsam mehr erreichen" statt. Der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V zufolge soll der Aktionstag in diesem Jahr die grundlegende Bedeutung von Bündnissen, Netzwerken und Kooperationen innerhalb und außerhalb der Wohnungsnotfallhilfe hervorheben. Bundesweit wurde dazu aufgerufen, sich zu vernetzen, bestehende Bündnisse zu aktivieren und am heutigen Tag gemeinsam sichtbar zu werden.