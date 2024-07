Soll es im Wurzacher Ried einen Aussichtsturm geben? Ja, sagen der Gemeinderat und das Naturschutzzentrum. Nein, sagen dagegen mehr als 4.000 Bürgerinnen und Bürger.

In Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) hat eine Initiative Unterschriften gegen den Bau des geplanten Naturerlebnis- und Beobachtungsturms im Wurzacher Ried gesammelt. Am Freitag wurden mehr als 4.100 Unterschriften an die Bürgermeisterin der Stadt, Alexandra Scherer (CDU), überreicht. Im Mai hatte der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, einen 40 Meter hohen Naturerlebnis- und Beobachtungsturm im Ried zu bauen. Die Initiative will das mit einem Bürgerentscheid verhindern.

Gegner des Turms: Kosten zu hoch

In der Stadt würden viele den geplanten Aussichtsturm im Naturschutzgebiet Wurzacher Ried kritisieren, sagte Mitinitiator der Unterschriftenaktion Herbert Birk gegenüber dem SWR. Die Kosten für den Bau und den Unterhalt seien vielen zu hoch. Außerdem sei der Bau ein Eingriff in die Natur nötig.

Herbert Birk von der Initiative gegen den Turm im Wurzacher Ried übergibt die gesammelten Unterschriften an Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU). SWR Corinna Scheller

Befürworter des Turms: Ausgleich für die Natur geplant

Siegfried Roth, Leiter des Naturschutzzentrums, befürwortet den Turmbau dagegen. Aus Sicht des Naturschutzes spreche nichts dagegen, sagt er. Es habe dahingehend Untersuchungen gegeben und es seien Ausgleichsmaßnahmen geplant, sobald der Turm gebaut wird. Der geplante Standort beim ehemaligen Haidgauer Torfwerk sei optimal, so Bürgermeisterin Scherer. Dabei handele es sich um eine vorbelastete Brachfläche, die bis in die 1990-Jahre industriell genutzt wurde.

Beim ehemaligen Haidgauer Torfwerk könnte der Turm entstehen. SWR Corinna Scheller

Die Stadt sieht den Turm als Zukunftsprojekt mit dem die Natur im Ried nicht zerstört, sondern erlebbar gemacht werde. Der Turm soll fast vier Millionen Euro kosten, das Land werde zweieinhalb Millionen Euro davon übernehmen.