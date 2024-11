Schwangere Frau und Kind verletzt: Auto kollidiert in Vorarlberg mit Traktor

Auf einer Landstraße bei Nüziders in Vorarlberg ist am Samstag ein Auto mit einem Traktor und dessen Anhänger kollidiert. Eine Schwangere und ein zweijähriges Kind wurden verletzt.

Bei einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor sind am Samstagnachmittag eine schwangere Frau und ein Kleinkind verletzt worden. Das teilte die Landespolizeidirektion in Vorarlberg mit. Beide seien nach der Kollision mit unbestimmten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand sei noch nichts Näheres bekannt, so eine Polizeisprecherin gegenüber dem SWR.

Auto prallt gegen Leitplanke und rutscht Abhang hinunter

Laut Polizei war ein Autofahrer mit der schwangeren Frau und dem zweijährigen Kind auf der Faschina-Landstraße in Richtung Ludesch unterwegs. Dort kollidierte er mit einem Traktor samt Anhänger, der nach links abbiegen wollte. Das Auto wurde gegen die Leitplanke geschleudert und rutschte einen Abhang hinab. Mehr als 20 Rettungskräfte von Feuerwehr, Bundespolizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.