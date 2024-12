Autos landen in Friedrichshafen und Ravensburg auf Gleisen

Ungewöhnlicher Zufall: Bei gleich zwei Unfällen in der Region ist am Sonntag ein Auto auf den Gleisen gelandet – einmal in Friedrichshafen und einmal in Ravensburg.

Zwei Unfälle hat es am Sonntag gegeben, bei denen ein Auto auf Bahngleise geraten ist. In Friedrichshafen blieb eine Frau mit ihrem Fahrzeug auf den Gleisen an einem Bahnübergang liegen, in Ravensburg kam eine Fahrerin mit ihrem Auto auf dem Gleisbett am Bahnhof zum Stehen.

Auto überschlägt sich in Friedrichshafen

Am Sonntagmorgen war zunächst eine 80-jährige Autofahrerin an einem Bahnübergang in Friedrichshafen mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. In der Folge überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach auf den Gleisen. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik.

Am Sonntagabend verwechselte eine 59-jährige Frau beim Einparken am Ravensburger Bahnhof vermutlich Gas und Bremse. Sie durchbrach laut Polizei mit dem Auto mehrere Bauzäune und kam schließlich halb im Gleisbett, halb auf dem Bahnsteig zum Stehen. Die Frau kam mit dem Schrecken davon, blieb aber unverletzt.

Bahnverkehr zeitweilig gesperrt

Bei beiden Unfällen mussten die Bahnstrecke für eine Zeit gesperrt werden. Es entstand laut Polizei Sachschaden von mehreren tausend Euro.