Udo Jürgens war einer der größten Entertainer im deutschsprachigen Raum. Über 1.000 Songs komponierte er und veröffentlichte über 50 Alben. Vor zehn Jahren verstarb der Künstler am Bodensee.

"Mitten im Leben" heißt sein letztes Album, es sei am Bodensee entstanden, erzählen Weggefährten. Ende September 2014 feierte Udo Jürgens seinen 80. Geburtstag, in seinen Aktivitäten war dem Künstler sein Alter aber nicht anzumerken. Musik war seine Leidenschaft, sich zur Ruhe zu setzen, sei ihm nicht in den Sinn gekommen.

Mit 80 Jahren auf Tournee "Mitten im Leben"

Gerade hatte er den ersten Teil seiner Tournee mit dem neuen Album "Mitten im Leben" hinter sich, viele weitere Konzerte waren geplant. Am 21. Dezember brach der Künstler bei einem Spaziergang vor seiner Wohnung im schweizerischen Gottlieben (Kanton Thurgau) zusammen. Wenig später verstarb er im Kantonsspital Münsterlingen.

Künstler lebte in Zürich und am Bodensee

Udo Jürgens, der die österreichische und Schweizer Staatsbürgerschaft besaß, hatte ein Haus in Zürich, verbrachte aber auch viel Zeit am Bodensee. In seine Wohnung in dem kleinen Ort Gottlieben an der deutschen Grenze zog er sich gerne zurück. Man sah ihn auch oft in Konstanz, ob im Musik- oder Sportgeschäft oder im Restaurant. In der Region konnte er Privatmann sein und fand auch seine letzte Liebe.

Große Trauer um den Künstler und um den Menschen Udo Jürgens

Nach seinem Tod war die Trauer in Gottlieben groß. Freunde und Fans stellten unzählige Kerzen vor seinem Haus auf und legten Blumen nieder. Auch Wochen und Monate später leuchteten Kerzen an einer eigens dafür vorgesehenen Stelle in Gottlieben.

Als Musiklegende bleibt Udo Jürgens unsterblich. Aber auch am Bodensee hat er bei vielen für immer einen Platz im Herzen, als freundlicher Nachbar, Kunde, Gast und als Freund.