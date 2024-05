per Mail teilen

Ursel aus Backnang hat eine besondere Leidenschaft: sie sammelt Fotos mit Prominenten. Ganz egal ob Peter Maffay, Udo Jürgens oder Andrea Berg – die 82-Jährige hat sie alle.

Außergewöhnliches Hobby seit über 50 Jahren: Foto-Sammlerin

Ursel ist 82 Jahre alt und leidenschaftliche Sammlerin von Fotos mit Prominenten. Seit über 50 Jahren ist sie nun schon auf der Jagd nach den für sie besonderen Fotos. Diese Momente bewahrt sie sorgfältig in Alben auf, welche mittlerweile mehrere Fächer in ihren Schränken füllen. Und Schluss ist für sie noch lange nicht.

Peter Maffay, David Copperfield, Judo Jürgens & Co: Ein Foto ist für die 82-Jährige ein Muss

Hemmungen auf bekannte Persönlichkeiten zuzugehen und nach einem Foto oder einem Autogramm zu fragen, hat sie nicht. „Wir waren im Urlaub am Wörthersee und dann hieß es plötzlich: Der Udo Jürgens ist da.“ Ursel fragt einen jungen Mann, ob er sie mit Udo Jürgens fotografieren könne. „Er hat gesagt: ‚Oh je, da müssen Sie erst den Udo selbst fragen. Das geht so nicht!‘ Also bin ich zum Udo hin und habe ihn gefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass der junge Mann uns fotografiert“. Ursel erinnert sich, dass Udo auf ihre Frage den Kopf schüttelt. Doch sie winkt dem jungen Mann trotzdem zu und erhält ihr Foto. „So muss man das halt machen, dann geht das.“

Ihre größte Unterstützung: Ihr Ehemann

Ursels Ehemann Ernst hat Verständnis und unterstützt Ursel bei ihrem außergewöhnlichen Hobby. Seit 61 Jahren sind die beiden verheiratet und haben gemeinsam zwei Söhne und inzwischen vier Enkel. Ursels Eltern haben eine Gaststätte geführt. Das Ehepaar hat dort jahrzehntelang gearbeitet. Während Ursel für ihre Fotos unterwegs ist, kümmert sich Ernst allein um das gemeinsame Lokal. Eifersüchtig auf die Promi-Bekanntschaften seiner Frau ist er jedoch nicht. „Solange der Prominente nicht schöner ist als ich, habe ich keine Angst”, erklärt er lachend.