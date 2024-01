Hobby: Geisterjäger

per Mail teilen

Gibt es paranormale Ereignisse wirklich? Wolf ist Geisterjäger und geht mit seinem Team ungewöhnlichen Geschehnissen auf den Grund.

„Wir sind jetzt keine Leute, die irgendwie mit ihren Proton Blastern rumlaufen und Geister in Geisterfallen zwängen. Nee, wir jagen keine Geister."

Wolf ist Mitglied im Team Andapava. Sie selbst bezeichnen sich als paranormale Ermittler. Ihr Ziel ist die Erforschung und Dokumentation von paranormalen oder übernatürlichen Phänomenen.

Echte Ghostbusters?

Geisterjäger wollen Wolf und das Team ausdrücklich nicht genannt werden. Was bei ihren Untersuchungen stattfindet, ist paranormale Ermittlung – die Untersuchung von Phänomenen also, die sich mit Physik nicht so ohne Weiteres erklären lassen.

Zur technischen Grundausstattung gehören dabei verschiedenste Messgeräte wie zum Beispiel Infrarotkameras, Audiorekorder, Magnetfelddetektoren oder Bewegungserkennung.

Was sagt seine Familie zur Geisterjagd?

Wolfs Familie unterstützt sein Hobby. Schließlich bringt er immer spannende Geschichten mit nach Hause. „Wenn sie sehen, dass der Papa den Koffer packt, dann wissen sie genau: jetzt geht’s los. Die sind da Feuer und Flamme. Natürlich sage ich ihnen: Geister gibt es nicht.“