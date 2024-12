Weihnachten im Familienkreis zu feiern, ist für viele Menschen wichtig. Es ist auch in Oberschwaben und am Bodensee nicht für alle selbstverständlich. Das wissen die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge.

Bei vielen ist die Vorfreude auf Weihnachten groß. Viele Familien am Bodensee und in Oberschwaben kommen zusammen. Doch diese Tage können auch bedrückend sein, wenn etwa Einsamkeit und Ängste drohen. Die Telefonseelsorge hilft auch in Ravensburg und Konstanz.

Krisen lösen Ängste aus

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die aktuell schlechte wirtschaftliche Situation, Sorgen um den Arbeitsplatz. Krisen und schlechte Nachrichten häufen sich und spitzen sich zu. Dazu kommen in manchen Fällen Einsamkeit oder Familienkonflikte gerade an Weihnachten. Es gebe großen Bedarf für Gespräche mit der Telefonseelsorge, sagt Helmut Ellensohn, der für die Telefonseelsorge im Erzbistum Freiburg zuständig ist.

Wenn es dunkel wird, sind viele alleine

Anrufe bei der Telefonseelsorge gibt es in großer Zahl laut Ellensohn nicht mehr nur rund um Weihnachten. In der dunklen Jahreszeit, wie in diesen Tagen, ziehen sich vor allem Alleinstehende zurück, das verschärfe die Situation, sagt er.

Wer Probleme oder seelische Nöte hat, kann sich beispielsweise an die Telefonseelsorge in Ravensburg und Konstanz wenden. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hören zu, sprechen Mut zu und geben Rat. Und das 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Die Telefonseelsorge ist das ganze Jahr rund um die Uhr zu erreichen, auch an Heiligabend und Silvester.

Telefonseelsorge: Geschulte Ehrenamtliche helfen

Allein bei der Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee arbeiten rund 100 Ehrenamtliche. Sie sind geschult und werden laufend fortgebildet, wie auf der Homepage zu lesen ist. Die Telefonseelsorge "macht Mut zum Leben und stärkt Menschen in ihrem Glauben und Hoffen", heißt es weiter.

Die Telefonseelsorge ist nicht nur telefonisch zu erreichen. Wer Hilfe sucht, kann auch per Mail oder Chat Kontakt aufnehmen. Für suizidgefährdete Menschen gebe es darüber hinaus die App "KrisenKompass", weiß Helmut Ellensohn. Diese kann im App-Store heruntergeladen werden.

Telefonseelsorge ist in ganz Baden-Württemberg vertreten

In Baden-Württemberg betreibt die Telefonseelsorge laut Ellensohn 13 Standorte, unter anderem in Ravensburg, Konstanz, Ulm und Tübingen. 1.100 Ehrenamtliche engagieren sich. Die Telefonseelsorge ist nach eigenen Angaben eine ökumenische Einrichtung und wird gemeinsam von der katholischen und evangelischen Kirche getragen.