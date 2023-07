Das Pharmaunternehmen Takeda wird seinen Impfstoff gegen das Dengue-Fieber künftig ausschließlich in Singen herstellen. Am Dienstag wird ein neues Produktionsgebäude eingeweiht.

Das japanische Pharmaunternehmen Takeda weiht am Dienstag an seinem Standort in Singen (Kreis Konstanz) einen Neubau ein. Dort wird laut Takeda ein Impfstoff gegen das Dengue-Fieber produziert, abgefüllt, verpackt und in die ganze Welt verschickt. Mehr als 200 Millionen Euro insgesamt hat Takeda nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren in den Standort Singen investiert - unter anderem in zwei neue Gebäude.

Die Firma Takeda will ihren Dengue-Impfstoff künftig ausschließlich in Singen produzieren. Damit seien auch die Produktions- und Lieferkapazitäten des Standorts deutlich erweitert worden, heißt es von dem Unternehmen.

Dengue-Fieber wird von Mücken übertragen

Das Dengue-Fieber ist laut Auswärtigem Amt eine Virusinfektion mit teils schweren Krankheitsverläufen. Es ist vor allem in den Tropen und Subtropen verbreitet und wird von Mücken übertragen, unter anderem der Tigermücke. Von Takeda heißt es, das Dengue-Fieber sei eine der zehn größten Bedrohungen für die globale Gesundheit: Rund 400 Millionen Menschen weltweit würden sich jährlich mit dem Dengue-Erreger infizieren.