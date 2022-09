Unternehmen mit Standort Bodensee-Oberschwaben zufrieden

Unternehmen in der Region Bodensee-Oberschwaben sind überwiegend zufrieden mit den meisten Standortfaktoren. Das ergab eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer

Die meisten Standortfaktoren in der Region Bodensee-Oberschwaben seien zufriedenstellend. Das geben Unternehmen laut einer IHK-Umfrage an. Jedoch sehen die Unternehmer bei einigen Themen auch Handlungsbedarf. Die Zufriedenheit zeige sich laut Sönke Voss ,dem kommissarischen Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben, dadurch, dass in den vergangenen fünf Jahren jedes vierte Unternehmen in der Region expandiert habe.

SWR-Reporter Moritz Kluthe über die Umfrage der IHK Bodensee-Oerschwaben:

Mobilfunk und Internetversorgung werden negativ bewertet

Positiv bewertet werden in der Region Bodensee-Oberschwaben die Stromversorgung, die allgemeine Sicherheit sowie Einkaufsmöglichkeiten. Negativ bewerteten die Unternehmen besonders die Mobilfunkqualität und die Breitbrandversorgung, danach nannten sie den Mangel an Wohnraum und Fachkräften.

Die Umfrage wurde von Mitte Februar bis Ende April durchgeführt. Es beteiligten sich knapp 1.600 Unternehmen. Die IHK befragt alle fünf Jahre Unternehmen zur Zufriedenheit mit ihrem Standort.