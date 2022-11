Friedrichshafen nicht mehr Standort von Christoph 45

Der Rettungshubschrauber Christoph 45 wird künftig nicht mehr am Klinikum in Friedrichshafen stationiert sein. Der Landtag hat am Donnerstag die Verlegung beschlossen.

Der Rettungshubschrauber Christoph 45 wird in Zukunft nicht mehr von Friedrichshafen aus starten und landen. Der Landtag habe in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Verlegung beschlossen, teilte der FDP-Abgeordnete Klaus Hoher aus dem Wahlkreis Bodensee mit. Dort war lange für den Verbleib von Christoph 45 gekämpft worden. Gegen die Verlegung von Christoph 45 habe nur die FDP/DVP Landtagsfraktion gestimmt, die SPD habe sich enthalten, so Klaus Hoher. Friedrichshafen verliere mit diesem Beschluss einen über die Jahrzehnte bewährten Standort für den Rettungshubschrauber. Neuer Standort steht noch nicht fest Wo genau Christoph 45 im Zuge der Neuordnung der Notfallrettung im Land stationiert sein wird, ist noch nicht entschieden. Schwer enttäuscht über die Entscheidung des Landtags zeigte sich Volker Wenzel vom Medizin Campus Bodensee (MCB). Man akzeptiere die Entscheidung aber, so Wenzel. Der Notfallmediziner hatte eine Petition für den Verbleib von Christoph 45 gestartet. Durch der Verlegung des Rettungshubschraubers nach Norden drohe eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung am Bodensee, hieß es in der Petition. Mehr als 30.000 Menschen hatten unterschrieben. Der Petitionsausschuss des Landtags hatte den Einspruch aus der Bodenseeregion aber abgelehnt, ebenso einen Vor-Ort-Termin.