Seit vier Jahren wird die ZF-Arena nicht mehr für Volleyball-Turniere genutzt, weil sie einsturzgefährdet ist. Jetzt erlaubt die Denkmalschutzbehörde der Stadt, die Halle abzureißen.

Die Stadt Friedrichshafen darf die einsturzgefährdete ZF-Arena abreißen. Das hat die Denkmalschutzbehörde des Regierungspräsidiums Tübingen beschlossen. Für den Abbruch der einstigen Turnierhalle des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen gibt es allerdings Auflagen.

Abriss muss ausgeschrieben werden

So verlangt die Denkmalschutzbehörde eine Foto-Dokumentation vom Bestand der ZF-Arena sowie der Schäden an der Bausubstanz. Zudem wolle sie die Baupläne der denkmalgeschützten Halle, so die Stadt. Sie hatte die einstige Messehalle im Herbst 2020 geschlossen, die Volleyballer des VfB Friedrichshafen mussten eine neue Bleibe suchen. Seit dem vergangenen Jahr wird die als SpaceTech Arena bezeichnete Hangarhalle am Bodensee-Airport als Spiel- und Trainingsstätte genutzt.

Das Problem der gut 50 Jahre alten ZF-Arena ist ihre Dachkonstruktion. Sie könnte einstürzen, weil sie unter Spannung steht und teils verrostet ist. Deshalb ist der Stadt zufolge ein Abbruch technisch anspruchsvoll. Er erfolge vermutlich erst ein bis zwei Jahre nach den nötigen europaweiten Ausschreibungen. Bereits Anfang Februar hatte der Friedrichshafener Gemeinderat den Abriss der Halle beschlossen.