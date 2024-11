per Mail teilen

Sie sollen die Stadtbibliothek zu Menschen ins Pflegeheim bringen: Ehrenamtliche, die Konstanzer Seniorinnen und Senioren vorlesen. Wie man "Medienbote" wird, darüber informieren am Dienstag Spitalstiftung und Bibliothek.

Die Spitalstiftung Konstanz und die Stadtbibliothek suchen Freiwillige: Menschen, die mit Büchern oder anderen Medien regelmäßig in die Pflegeeinrichtungen der Stadt gehen und dort den Seniorinnen und Senioren vorlesen. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Einsamkeit" sollen die "Medienboten" den Bewohnern Zeit schenken und kulturelle Teilhabe ermöglichen. Am Dienstagabend wird bei einer Einführungsveranstaltung in Konstanz über das Projekt informiert.

Die Spitalstiftung Konstanz, die mehrere Pflegeeinrichtungen in der Stadt betreibt, hat das Projekt "Medienboten" gemeinsam mit der Stadtbibliothek ins Leben gerufen. Es richtet sich an Menschen, die nicht mehr eigenständig das Haus verlassen und aktiv am kulturellen Leben teilnehmen können. Die "Medienboten" kommen zu ihnen ins Pflegeheim, bringen Hörbücher oder Bücher mit und veranstalten Vorlesestunden - für einzelne Bewohnerinnen und Bewohner oder für kleine Gruppen.

Über die Literatur könne man miteinander ins Gespräch kommen und die Lebensqualität der Menschen verbessern, heißt es von Seiten der Spitalstiftung.

Geschichten verbinden Menschen.

Die Literaturpädagogin Annette Boll aus dem schweizerischen Thalwil wird das Projekt "Medienboten" am Dienstagabend um 18:30 Uhr in der Konstanzer Stadtbibliothek Interessierten vorstellen.