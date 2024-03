Bücher sind ihr Lebenselixier

per Mail teilen

Brigitte Homburger ist vermutlich nicht nur am Bodensee die älteste noch aktive Buchhändlerin. Mit 93 Jahren arbeitet sie noch regelmäßig in der Konstanzer Buchhandlung, die sie viele Jahre geführt hat.

Die 93-jährige Brigitte Homburger steht noch immer regelmäßig in "ihrer" Buchhandlung in Konstanz. Längst hat sie das Geschäft an Tochter Mechthild übergeben, ihr Herzblut steckt aber noch immer darin. 1953 hat sie die Buchhandlung gemeinsam mit ihrem Mann Hermann Homburger erworben und sie viele Jahre gemeinsam mit ihm geführt.

Brigitte Homburger liebt und lebt für ihre Bücher. Vor über 70 Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Hermann Homburger den kleinen Buchladen in der Konstanzer Altstadt gekauft. Seit 1998 ist Tochter Mechthild Inhaberin der Buchhandlung am Münster. Das Geschäft kann sich mit einem Sortiment abseits des Mainstreams behaupten. Viele Stammkunden fühlen sich davon angezogen. Und auch Brigitte Homburger hat ihre Fans, die ihre Belesenheit schätzen und sich am liebsten von ihr für neue Bücher begeistern lassen.

Die Buchhandlung ist für mich ein zweites Zuhause. Wir haben sehr viel Herzblut, sehr viel Kraft und sehr viel Energie reingesteckt. Das soll nicht umsonst gewesen sein.

Die Anfangsjahre in der Buchhandlung seien nicht einfach gewesen, erzählt Brigitte Homburger. Die 1950er-Jahre waren vom Wiederaufbau nach dem Krieg geprägt, die Menschen gaben ihr Geld zunächst für Grundbedürfnisse und Einrichtung aus. "Damals haben die Leute angefangen, Möbel zu kaufen." Wenn sie einen Kunstband verkaufen konnten, sei das ein Ereignis gewesen, erinnert sich Homburger an die Nachkriegsjahre.

Sortiment der Buchhandlung in Konstanz musste sich immer wieder anpassen

Über die Jahre mussten die Homburgers das Sortiment immer wieder verändern. Heute liegt der Schwerpunkt auf Belletristik und Bodenseebüchern. Auch Theologisches ist zu finden und eine eigene Jugendbuchabteilung lädt den Nachwuchs zum Schmökern ein. Dagegen wurden andere Abteilungen aussortiert, wie zum Beispiel Esoterik und Medizin. Auch Wörterbücher und Lexika werden nicht mehr nachgefragt. Reiseführer werden im Internet bestellt.

Kundin Christel Lübke lässt sich gerne von Brigitte Homburger neue Bücher empfehlen. SWR

Brigitte Homburger lebt weiterhin ihre Leidenschaft. Neben den zwei Tagen in der Buchhandlung liest sie sich noch immer durch die literarischen Neuerscheinungen: drei bis vier Bücher seien es jede Woche, erzählt die rüstige Seniorin. Von der Tochter wird ihre Mitarbeit im Laden geschätzt, von den Kunden wird Brigitte Homburg auch für ihre Tatkraft bewundert.

Sie ist mein großes Vorbild: In Würde und mit ganz viel Elan und Kraft alt zu werden. Das finde ich ganz fantastisch!

Die Arbeit und "die Neugierde auf alles, was das Leben bringt" hätten sie jung gehalten, erzählt Brigitte Homburger, die mit ihren 93 Jahren noch lange nicht ans Aufhören denkt.