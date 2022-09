Neue Spielzeit startet im Theater Konstanz

Das Theater Konstanz startet mit einem Theaterfest in die neue Spielzeit. Das Motto lautet "Respekt ist zumutbar. Immer." Geplant sind 22 Premieren, darunter allein sieben Uraufführungen.

In der neuen Spielzeit von Ende September 2022 bis Juni 2023 will das Theater Konstanz 22 Premieren auf die Bühne bringen, darunter sieben Uraufführungen und eine deutschsprachige sowie eine deutsche Erstaufführung.

SWR-Reporterin Karin Wehrheim über den Start in die neue Spielzeit:

Zum Auftakt gibt es gleich zwei Premieren: Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug" am 23. September im Stadttheater und die Uraufführung von "Karl!" einen Tag später auf der Werkstattbühne.

Start am Samstag mit Theaterfest

Bereits am Samstag, 17. September, feiert das Theater Konstanz mit den Bürgerinnen und Bürgern ein Theaterfest. Von 15 bis 20 Uhr präsentieren sich das Schauspielensemble, die Mitarbeitenden aus Dramaturgie, Verwaltung und Technik mit Intendantin Karin Becker auf dem Münsterplatz und in den drei Spielstätten des Theaters - dem Stadttheater, der benachbarten Werkstattbühne und der Spiegelhalle am Hafen.

Die Spiegelhalle des Theaters Konstanz am Bodenseeufer. Ilja Mess

Geplant sind unter anderem ein Tanzworkshop, ein Kostüm-Flohmarkt und Führungen hinter die Kulissen.

Das Theater Konstanz... ... ist nach eigenen Angaben die älteste, durchgehend bespielte Bühne Deutschlands. Das heutige Stadttheater-Gebäude war im frühen 17. Jahrhundert das Gymnasium des Konstanzer Jesuitenklosters. Darin fanden Aufführungen statt. Das Theater Konstanz beschäftigt heute etwa 100 Menschen, zum Ensemble gehören 33 Schauspielerinnen und Schauspieler.

Die Werkstattbühne des Theaters Konstanz. Ilja Mess

Auch Theater in Bregenz und St. Gallen starten wieder

Ebenfalls in die neue Spielzeit starten am Samstag das Landestheater für Vorarlberg in Bregenz und das Theater St. Gallen. Erste Premiere in Bregenz ist Bertold Brechts "Die heilige Johanna der Schlachthöfe", das Theater St. Gallen startet mit der Oper "Der anonyme Liebhaber" von Joseph Bologne. Im Theater Ravensburg beginnt die neue Spielzeit erst mit der Premiere "Der nackte Wahnsinn" von Michael Frayn am Donnerstag, den 20. Oktober.