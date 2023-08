Biologisch abbaubare Waschmittel vom Bodensee

per Mail teilen

Die Firma Sonett aus Deggenhausen (Bodenseekreis) produziert seit über 40 Jahren nachhaltige Wasch- und Reinigungsmittel. Die biologisch abbaubaren Produkte werden in die ganzen Welt verkauft.

Die Idee für biologisch abbaubare Waschmittel entstand in den 1970er-Jahren, als die Wasserverschmutzung fast überall ein großes Problem war. Inzwischen besteht die Firma Sonett seit über 40 Jahren. Ihre nachhaltigen Reinigungsmittel belasten die Gewässer nicht und sind in der ganzen Welt gefragt.

Partnerschaftliche Führungsstruktur im Bodensee-Hinterland

Mehr als 100 Mitarbeiter zählt die Firma Sonett im Deggenhausertal heute. Die Geschäftsleitung verteilt sich auf drei Führungskräfte, ihr Anspruch ist es, die Firma partnerschaftlich zu lenken.

Gewässerschonende Reinigungsmittel international begehrt

Millionen Liter Reinigungsmittel werden im Jahr hergestellt. Verkauft werden sie ausschließlich in Naturkostläden - in Deutschland und weltweit in 45 weiteren Ländern. Dabei sind alle Seifen, Wasch- oder Reinigungsmittel vollständig biologisch abbaubar. Es werden laut Sonett keine Mineralöle, gentechnisch veränderte Rohstoffe oder andere nicht abbaubare Bestandteile verwendet.

"Das war der Anfangspunkt von Sonett. Nur ätherische Öle zur Beduftung, keine Gentechnik einsetzen, keine Petrochemie, die ist sehr verbreitet in konventionellen Waschmitteln. Und wir verzichten auf Enzyme. Das ist uns wichtig."

Weil flüssige Wasch- und Reinigungsmittel besonders gefragt sind, kommen bei Sonett auch Plastikbehälter zum Einsatz. Das beeinträchtigt die CO2-Bilanz etwas. Deshalb werden seit einiger Zeit die Kanister für die Flüssigwaschmittel meist wiederverwertet. Nicht wieder befüllbare Behälter werden geschreddert und zu neuen Kanistern verarbeitet.

"Die Verpackung stellt den größten Anteil an CO2-Ausstoß dar. Wir haben überlegt, wie wir das verbessern können."

Sonett konnte in der Corona-Krisenzeit den Umsatz um 50 Prozent auf 30 Millionen Euro steigern. Seife und Reinigungsmittel waren damals sehr gefragt. Mit den seit vergangenem Jahr steigenden Rohstoffpreisen und unsicheren Lieferketten sei die Situation schwieriger geworden, so einer der drei Geschäftsleiter. Bei Sonett wird deshalb weitergeforscht an Waschmitteln, die das Wasser nicht belasten. Dass Sonett im ländlichen produziert, sei dabei kein Nachteil.

"Es ist zwar ländlich, aber die Region ist infrastrukturstark. Da kann man sich wohlfühlen und gut entwickeln."