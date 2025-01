Singen: solarcomplex plant Rekordinvestitionen

Über 100 Millionen Euro will das Bürgerunternehmen solarcomplex aus Singen in erneuerbare Energie-Projekte investieren - so viel wie noch nie in der 25-jährigen Unternehmensgeschichte.

Das Bürgerunternehmen solarcomplex aus Singen (Kreis Konstanz) plant in diesem Jahr hohe Investitionen. Es will nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Euro in erneuerbare Energie-Projekte stecken. Rekordinvestitionen: neuer Windpark und neues Wärmenetz Das größte Projekt ist der Windpark "Länge" bei Donaueschingen und Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Nach elf Jahren liege nun eine bestandskräftige Baugenehmigung vor. Rund 60 Millionen Euro fließen in den umstrittenen Park mit sechs Windkraftanlagen. Vorstand Bene Müller will mit dem Bürgerunternehmen solarcomplex die Energiewende weiter voranbringen. Pressestelle Solarcomplex In der Stadt Konstanz entsteht das größte und innovativste Wärmenetzprojekt des Unternehmens. Erstmals will die Firma dafür Energie durch Seethermie aus dem Bodensee mit Hilfe einer Großwärmepumpe gewinnen. Für 400 Gebäude seien bisher Verträge unterschrieben. 2027 soll das Nahwärmenetz fertig sein. Die beiden Konstanzer Teilorte Dingelsdorf und Wallhausen seien dann bei der Wärmeversorgung weitgehend klimaneutral, sagt der Vorstandssprecher Bene Müller. Das Projekt kostet rund 23 Millionen Euro. solarcomplex aus Singen auf Erfolgskurs Weitere Projekte von solarcomplex sind unter anderem der Ausbau des Wärmenetz Hilzingen sowie zahlreiche PV-Dach und Freilandanlagen. Das Unternehmen sieht sich wirtschaftlich gut aufgestellt. Ein guter Ruf in der Region, ein langer Atem bei langwierigen Genehmigungsverfahren wie bei Windrädern und inzwischen gesellschaftlicher Rückenwind beim Ausbau der Wärmenetze hätten dazu beigetragen, so Vorstand Bene Müller. Auch in den kommenden Jahren will das Unternehmen weiter kräftig investieren. Ab 2027 seien Projekte mit einem Investitionsvolumen von weiteren 100 Millionen Euro in Planung.