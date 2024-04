Wer am Morgen am Bodensee und in Oberschwaben Radio hören wollte, hat auf manchen Sendern nur ein Rauschen empfangen. Der Grund waren Wartungsarbeiten am Sendemast in Waldburg.

Wegen Wartungsarbeiten am Sender in Waldburg (Kreis Ravensburg) sind in Teilen Oberschwabens und am Bodensee bis etwa 11.15 Uhr SWR4 und SWR2 nicht über UKW- und Digital-Antennenradios empfangen worden. Die Wartung dauerte kürzer als zunächst angenommen.