Ein Blitzeinschlag hat einen SWR-Sendemast in Berg (Kreis Ravensburg) vor fast zwei Monaten in Brand gesetzt. Nun steht fest: Der Mast muss komplett neu gebaut werden.

Fast zwei Monate nach einem Blitzeinschlag in einem SWR-Sendemast in Berg bei Ravensburg soll in den nächsten Wochen ein Hilfsmast aufgestellt werden und der Sendemast zurückgebaut werden. Der Blitz beschädigte den Mast so stark, dass er komplett neu gebaut werden muss.

Der Blitzeinschlag Mitte August war heftig und zerstörte die Technik des 74 Meter hohen Stahlbetonmastes. Außerdem wirkte er sich auf die Statik aus. Nach Informationen des SWR ist der Turm einsturzgefährdet. Deshalb ist die Straße gesperrt, die am Mast vorbeiführt. Ein neuer Funkmast soll etwa in einem Jahr an gleicher Stelle stehen. Der alte Turm wird in den nächsten Wochen zurückgebaut.

Hilfsmast sorgt für Übertragung von Radioprogrammen

In der Zwischenzeit soll ein etwa 40 Meter hoher Hilfsmast aufgestellt werden, der Mobilfunk und Radiosender wie beispielsweise SWR1 und SWR3 verbreitet. Dafür stehen noch Genehmigungen aus. Die Radioprogramme funkt derzeit eine etwa zehn Meter hohe mobile Antenne.

Durch den Blitzeinschlag in den Funkmast entstand laut SWR-Informationen ein Schaden von etwa einer halben Million Euro.