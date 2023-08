per Mail teilen

Ein 74 Meter hoher Sendemast in Berg (Kreis Ravensburg) ist am Mittwochabend von einem Blitz getroffen worden. Er brannte vollständig aus. Dadurch kommt es auch zu Sendeausfällen.

Ein Blitz hat am Mittwochabend gegen 23 Uhr in einen Digitalfunkmast von Polizei, Behörden und Mobilfunk in Berg bei Ravensburg eingeschlagen. Laut Polizei brannte der Stahlbetonmast vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Kabel am Sendemast in Flammen

Die Kabeltrassen etwa auf halber Höhe hätten in Flammen gestanden und seien bis zum Technikhäuschen am Fuße des Masts ausgebrannt, sagte der Kommandant der Feuerwehr Berg, Dieter Staudacher, auf SWR-Anfrage. Die Drehleiter habe gerade so ausgereicht, um löschen zu können.

Nach einem Blitzeinschlag stand der Sendemast in Berg (Kreis Ravensburg) in Flammen. Feuerwehr Berg/Dieter Staudacher

Der Sendemast wird für Polizei, Behörden, Mobilfunk und Radioprogramme genutzt. Es kommt auch zu Sendeausfällen in SWR-Programmen im Raum Weingarten. Ausgefallen sind dort folgende SWR-Programme: SWR1 BW, SWR3, DASDING und das Digitalradio DAB+. SWR2 und SWR4 werden über den benachbarten Sendemasten in Waldburg ausgestrahlt und sind deswegen nicht betroffen.

Weitere Schäden durch die Gewitter verzeichnete die Polizei in Oberschwaben und am Bodensee nicht. Die Bodenseeregion ist im vergangenen Jahr landesweit besonders häufig von Blitzen getroffen worden. Auch schon 2021 war die Bodenseeregion Spitzenreiter.