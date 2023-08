Der Schoko-Sommelier Benedict Weiss hat gerade eine eigene Filiale eröffnet. Seine Pralinen stellt er selbst her und kreiert immer wieder neue. Mit seinen "Süßen Früchtchen" hat er den German Chocolate Award gewonnen.

Seit 1932 ist die Konditorei Weber & Weiss in Friedrichshafen ein Familienbetrieb. Nun hat Sprössling Benedict Weiss in Ravensburg eine eigene Filiale eröffnet. Der Schoko-Sommelier kann sich auf seine handwerklichen Fähigkeiten verlassen. Sein Können ist schon zum zweiten Mal ausgezeichnet worden. Im Februar hat er den German Chocolate Award in Gold gewonnen.

Bevor Benedict Weiss in vierter Generation in den Familienbetrieb in Friedrichshafen eingestiegen ist, hat er in zahlreichen Patisserien in der Schweiz, Österreich und Italien gelernt. In seinem eigenen Laden mit Café in Ravensburg verkauft er die selbst hergestellten Pralinen. Er ist einer von nur 60 Schoko-Sommeliers in ganz Deutschland.

Pralinen sind Inspiration und Handwerk

Pralinen kreieren sei eine kleine Wissenschaft und viel Komposition, so der Schoko-Sommelier. Seine mit dem diesjährigen German Schoko Award ausgezeichnete Praline besteht im Inneren aus einer Johannisbeer-Himbeer-Fruchtmasse und einer Trüffelfüllung. Überzogen wird das kleine Genusspaket mit Zartbitterschokolade und gekrönt mit einer lila Perle, die aus einer mit Himbeerschokolade überzogenen Waffel besteht.