Sternekoch Stefan Marquard kocht mit Schülern in Meckenbeuren

Mensa-Essen, dass Kindern und Jugendlichen schmeckt und gleichzeitig gesund ist. Das ist das Ziel der Aktion "Sterneküche macht Schule". Am Montag war der Koch dafür zu Gast in Meckenbeuren.

In der Mittagspause in der Schulkantine gesund und lecker essen - und beim Kochen auch noch Zeit sparen. Das will die deutschlandweiten Kochaktion "Sterneküche macht Schule" der Krankenkasse Knappschaft in Zusammenarbeit mit Fernseh- und Sternekoch Stefan Marquard erreichen. Schülerinnen und Schüler - aber vor allem auch die Küchenteams von Schulen - sollen mit diesem Präventionsprojekt für gesünderes Essen sensibilisiert werden. Am Montag war der Koch dafür in Meckenbeuren (Bodenseekreis) zu Gast und hat einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern ordentlich Dampf gemacht.

Vegane Bolognese für alle Schülerinnen und Schüler

Im Akkord arbeitete Stefan Marquard mit zwölf Schülerinnen und Schüler der Hauswirtschaftsgruppe des Bildungszentrums Meckenbeuren in der Küche. Sie waren am Montag für das Mittagessen zuständig. Auf dem Speiseplan standen Klassiker: Spaghetti Bolognese und Lasagne. Das Besondere an diesem Tag: Die Bolognesesoße wurde auch in einer veganen Varianten zubereitet, die als Kostprobe an alle Schülerinnen und Schüler der Schule verteilt wurde. In nur drei Stunden musste die Kochgruppe die mehr als 300 Mitschülerinnen und Mitschüler von ihren neu erworbenen Kochkünsten überzeugen.

"Ich koche eigentlich ganz gern. Und ich finde es richtig cool, als Schule zusammen mit einem Starkoch zu kochen."

Kochteams arbeiten an verschiedenen Gerichten

Für die Gerichte arbeiteten die Schülerinnen und Schüler in Kochteams zusammen. Die 16-jährige Lotta Müller schnitt zum Beispiel Blumenkohl für die Bechamelsoße. Ihr mache Kochen Spaß und dass ein Promikoch an die Schule komme, sei für sie etwas besonders. Auch für den 17-jährigen Manuel Romann war der Tag eine gelungene Abwechslung, erzählte er. Er war mit einem Mitschüler für das Frucht-Dessert zuständig.

"Ich habe mich schon sehr lange darauf gefreut, bei so etwas dabei zu sein."

Das Dessert-Team bereitet Fruchtpüree mit Joghurt vor. SWR Marlene Fuchs

Besondere Gar-Methode soll Essen gesünder machen

"Genial einfach" ist Stefan Marquards Motto. Das bedeutet, dass Gemüse und Fleisch nur ganz kurz gegart werden soll, nachdem es zuvor mit einer Salz-Zucker-Mischung "aktiviert" wurde. Dieses spezielle Verfahren erklärte der Sternekoch den Jugendlichen und dem Küchenteam. Das Vorgaren durch die Gewürzmischung soll Zeit und Energie sparen - und leckere, frische Mahlzeiten auf den Teller bringen. Eine Methode, die ab jetzt Standard in der Meckenbeurer Schulküche werden soll, sagte Küchenchefin Esther Keller.

Der Sternekoch arbeitet schon seit einigen Jahren mit Jugendlichen und will ihnen gesundes Essen nahebringen. Für ihn eine Arbeit, die ihm Spaß mache, so Marquard.

"Das beflügelt, wenn man das Leuchten und die Begeisterung in den Augen der Jugendlichen sieht. Und wir hatten bisher in den ganzen Jahren noch nie ein Kind dabei, das keine Lust darauf hatte. Wichtig ist natürlich, dass man mit den Kids auf Augenhöhe kommuniziert und nicht von oben herab."

Das Küchenteam schaffte es dann auch pünktlich zur Mittagspause: Ein Teller Nudeln mit Bolognese nach dem anderen ging raus. Die stundenlange Arbeit hat sich gelohnt.