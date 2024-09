Am Freitag steht für die Eishockeyspieler der Ravensburg Towerstars das erste Spiel der neuen Saison an. Die Ziele der Mannschaft für die neue Spielzeit in der DEL2 sind hoch.

Am Freitag wird es ernst für die Ravensburg Towerstars - dann beginnt die neue Saison in der zweiten Deutschen Eishockeyliga. Neu an der Seitenlinie ist Trainer Bohuslav Šubr. Für den Tschechen ist es nach Stationen bei den Löwen Frankfurt und den EC Kassel Huskies die dritte Station in der DEL2. Nach dem frühen Aus in den Playoffs der letzten Saison möchten die Towerstars wieder um den Meistertitel mitspielen.

Der Geschäftsführer der Towerstars, Raphael Kapzan, zeigt sich zufrieden mit der Saisonvorbereitung. Er glaubt, dass besonders die Verpflichtung des neuen Trainers der Mannschaft einen Schub geben kann.

Er hat eine Strahlkraft und hat gezeigt, dass er eine Mannschaft pushen kann und ich glaube, genau das hat uns die letzten Jahre gefehlt.

Der neue Coach will die Mannschaft wieder zu Spitzenleistungen motivieren. SWR Maximilian Unger

Neuer Kapitän führt Towerstars an

Neben dem neuen Trainer gibt es auch einen neuen sportlichen Leiter. Marius Riedel, der zuvor zwei Jahre als Talent- und Standortentwickler bei der DEL2 tätig war, übernimmt diese Position zu Saisonbeginn und war direkt in die Kaderplanung involviert. Die Towerstars haben acht Neuzugänge und acht Abgänge zu verzeichnen. Besonders schwer wiegt der Abgang vom ehemaligen Kapitän Sam Herr. Doch ein neuer Kapitän ist bereits gefunden. In der kommenden Saison führt Stürmer Maximilian Hadraschek die Spieler auf dem Eis an.

Heimische CHG-Arena modernisiert

Auch abseits der Eisfläche wurde in der Sommerpause hinter den Kulissen fleißig gearbeitet. Die CHG-Arena, in der die Heimspiele der Towerstars ausgetragen werden, wurde unter anderem mit einer neuen Lichttechnik ausgestattet. Ob die Towerstars damit aufstiegsberechtigt wären bleibt allerdings vorerst noch offen, weil es noch weitere Auflagen gibt, die zu erfüllen sind.

Am Sonntag findet in der CHG-Arena das erste Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen. Es gibt noch Tickets für die Partie auf der Webseite der Towerstars.