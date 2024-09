Ravensburg stellt aufwendig restaurierte Theaterkulissen aus

per Mail teilen

Sie wurden viele Jahre lang aufwendig restauriert – nun sind sie in einer Ausstellung zu sehen: Historische Theaterkulissen vom Anfang des 20. Jahrhunderts.

In einer Ausstellung im Museum Humpisquartier in Ravensburg sind ab Freitag rund 320 historische Kulissen und Bühnenelemente aus dem Ravensburger Konzerthaus zu sehen. Die Stadt hatte sie jahrelang aufwendig restauriert. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen.

Wertvolle Bühnenelemente aus dem Konzerthaus Ravensburg

Die Stadt Ravensburg spricht von einer Sammlung von hoher künstlerischer Qualität, die bereits länger in ihrem Besitz ist. Die historischen Kulissen und Bühnenelemente wurden vom berühmten Stuttgarter Theatermaler Wilhelm Plappert gefertigt und kamen zunächst im Stuttgarter Hoftheater zum Einsatz – bis es 1902 abbrannte und das Theater einige Jahre im gerade neu gebauten Konzerthaus in Ravensburg gastierte. Als das Ensemble wieder nach Stuttgart abzog, blieben die Kulissen in Ravensburg.

Kulissen gerieten in Vergessenheit

Die Kulissen lagerten lange vergessen in einem eigenen Gebäude, wurden dann aber wieder entdeckt und in den vergangenen zehn Jahren restauriert, unter anderem mit Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Ab Freitag sind nun einige originale Kulissen und Reproduktionen in der Ausstellung "Alles schöner Schein? Das Konzerthaus und seine Kulissen um 1900" zu sehen. Die Schau im Museum Humpisquartier erzählt dabei auch ein Stück Stuttgarter und Ravensburger Theatergeschichte.