Kita in Containermodulen in Radolfzell

Die Stadt Radolfzell bekommt seit Freitag zahlreiche Container in sogenannter Modulbauweise geliefert. Mit ihnen soll eine komplette Kindertagesstätte entstehen.

Die ersten Containermodule für einen geplanten Übergangsbau einer Kita in Radolfzell sind am Freitag geliefert worden. 42 Container sollen Platz für drei Gruppen mit insgesamt 75 Kindern bieten. Diese mobile Kindertagesstätte entsteht mitten in Radolfzell, so die Stadt auf Anfrage. Die Container sind für zwei Jahre angemietet mit der Option für eine einjährige Verlängerung. Dies hatte der Gemeinderat im Februar mehrheitlich beschlossen.

Container sollen später Neubau weichen

Man reagiere mit den Mietmodulen einfach, schnell und unkompliziert auf den wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder, so eine Sprecherin. Nächstes Jahr im Mai sollen die ersten Kinder dort betreut werden. Die Containermodule seien aber bewusst nur als Übergangslösung gedacht. Mittelfristig sei ein Neubau geplant.