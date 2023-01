Plakataktion in Supermarkt-Filialen am Bodensee

Zwischendurch mal schnell einkaufen, das wollen viele. Wenn es dann nicht schnell genug geht, kann bei Kunden Stress aufkommen. Die Supermarkt-Filialen von Baur EDEKA erleben immer häufiger ungehaltene Kunden.

In den Märkten der EDEKA Baur Filialen im Kreis Konstanz werden offenbar immer öfter Mitarbeitende von Kunden unfreundlich behandelt. Der Marktbetreiber hat deshalb in seinen Filialen unter anderem in Konstanz und Gailingen Plakate vor den Geschäften aufgestellt. Mit dem Motto "In jeder Arbeitskleidung steckt ein Mensch" werden Kunden zu Freundlichkeit und Respekt aufgefordert.

Marktleiter Johannes Schneider hat in der Landesschau erzählt, wie es zu der Plakataktion kam, was sie bisher bewirkt hat und warum er seinen Job trotzdem liebt.

Wenn man es eilig hat und im Supermarkt beispielsweise lange an der Kasse anstehen muss, kann das an den Nerven zehren. Schließlich will man ja nur schnell zwischendurch ein paar Lebensmittel besorgen. Die Plakate vor vielen EDEKA-Märkten im Kreis Konstanz bitten die Kunden bereits am Eingang, um freundlichen und respektvollen Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Marktes.