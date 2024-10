per Mail teilen

Er soll seine Stellung ausgenutzt und mehrere Patientinnen sexuell missbraucht haben - ein Physiotherapeut im Kreis Konstanz muss sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Vor dem Amtsgericht Konstanz steht ab heute ein Physiotherapeut aus dem Kreis Konstanz. Ihm wird vorgeworfen, sich in seiner Praxis an mehreren Patientinnen vergangen zu haben. Nach Angaben des Gerichtes haben sieben Frauen den Mann angezeigt. Dabei geht es um insgesamt 14 mutmaßliche Taten in einem Zeitraum von rund fünf Jahren.

Patientinnen melden sich nach ersten Anzeigen

Vor gut zwei Jahren hatten die ersten Frauen Anzeige erstattet, danach meldeten sich weitere Patientinnen. Das Gericht muss nun beurteilen, ob Berührungen des Mannes Teil der Therapie waren oder ob er gegenüber seinen Patientinnen übergriffig geworden ist. Es sind insgesamt drei Prozesstage angesetzt. Dem Beschuldigten drohen bei einer Verurteilung bis zu vier Jahre Haft.