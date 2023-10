Die Organisation NCMEC, zu deutsch: "Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder" ist eine private gemeinnützige US-amerikanische Organisation, die zusammen mit ihrer internationalen Schwesterorganisation ICMEC unter anderem gegen sexuellen Missbrauch an Kindern, Kinderpornografie und Kindesentführung kämpft und bei der Suche nach vermissten Minderjährigen unterstützt. Sie kooperiert mit Anbietern sozialer Netzwerke und anderen Plattformen. Die Provider müssen Daten, die über ihre Server in den USA verarbeitet werden, auf Bilder und Videos prüfen, die den sexuellen Missbrauch eines Kindes oder Jugendlichen zeigen. Sie löschen derartige Dateien und übermitteln Hinweise an das ICMEC. Verdachtsfälle mit Bezug nach Deutschland werden an das Bundeskriminalamt (BKA) weitergeleitet.