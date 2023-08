In den kommenden Nächten lohnt sich der Blick in den Himmel in der Region Bodensee-Oberschwaben besonders. Die Perseiden-Sternschnuppen sind unterwegs.

Der Perseidenstrom ist der stärkste Sternschnuppenstrom des Jahres. Bis zum 24. August ist damit auch in der Region Bodensee-Oberschwaben "Wünsch-dir-was-Zeit". Im Moment nimmt die Zahl der Meteore Nacht für Nacht zu. In gut einer Woche - in der Nacht vom 12. auf den 13. August erreicht der Strom seinen Höhepunkt, dann flitzen bis zu 120 Schnuppen in der Stunde über den Himmel.

Gute Beobachtungsbedingungen ab Mitte nächster Woche

Das Wetter spielt zumindest in der kommenden Nacht mit - da ist der Himmel am Bodensee und in Oberschwaben öfter klar, sagt SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer - danach sehe es erstmal wieder bewölkt aus. Mitte nächste Woche kämpfe sich der Sommer aber zurück. Dann seien die Beobachtungsbedingungen pünktlich zum Sternschnuppen-Höhepunkt besser, die Nächte lauer und klarer, so der Experte. Beobachtungstipp: Am besten ist es sich ein Plätzchen außerhalb der Stadt zu suchen - weg von störenden Lichtern. Ideal ist ein Hügel.

Wie groß ist eine Sternschnuppe wirklich?

Damit ein Teilchen zur Sternschnuppe werden kann, muss es übrigens gar nicht groß sein. Daumennagelgroß reicht bei Weitem aus. Das helle Aufleuchten hat nämlich vor allem mit der hohen Geschwindigkeit der Krümel aus dem All zu tun: Die Perseiden rasen mit bis zu 50 Kilometer pro Sekunde in die Erdatmosphäre. Dabei pressen und erhitzen sie die Luft so sehr, dass sie zu leuchten beginnt. Die Kometenstaubkrümel selbst werden bei dem Prozess ebenfalls heiß und verdampfen. Aber das Leuchten, das am Erdboden zu sehen ist, stammt nicht von den Krümeln, sondern von der leuchtenden Luft.

Zwei Supermonde im August

Ab Anfang kommender Woche stört beim Sternschnuppengucken dann auch kein helles Mondlicht mehr. In diesem Monat gibt es nämlich insgesamt sogar zwei Vollmonde.

Am 1. August war Vollmond und am 31. August gibt es nochmals einen Vollmond. In beiden Fällen ist der Mond der Erde besonders nah und erscheint uns damit größer und heller, es handelt sich um einen sogenannten Supermond.

Außerdem funkelt momentan in den frühen Morgenstunden die Venus, als hellster Stern am Himmel.