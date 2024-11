Für junge Leute auf dem Land ist es oft nicht leicht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Partys zu kommen - und erst recht nicht spät abends zurück. Ein Tettnanger bietet eine Lösung an.

Zu großen Festen in der Region hin - und wieder zurück. Das bietet der 23-jährige Marcel Spieß aus Tettnang (Bodenseekreis) an. So können junge Menschen abends weggehen, ohne auf die Eltern angewiesen zu sein oder viel Geld fürs Taxi zu zahlen. Die Fahrt mit dem Partybus kostet fünf bis sieben Euro.

"Wir hatten damals selber nie die Gelegenheit, zu Partys zu kommen"

Samstagabend im Partybus in Neukirch im Bodenseekreis: Über die Lautsprecher läuft "Die Fischerin vom Bodensee", die Menge im Bus singt laut mit und pfeift. Es herrscht Partystimmung - auch ohne Alkohol, der ist im Bus nämlich nicht erlaubt, sagt Busfahrer Marcel Spieß. Das Ziel der Partymeute: eine "Malle-Party" in Leutkirch (Kreis Ravensburg).

Marcus Spieß weiß aus eigener Erfahrung, dass es für junge Leute vom Land nicht leicht ist, zu Feiern zu kommen. Jetzt bietet er einen eigenen Party-Shuttle an. SWR Bernhard Hentschel

Auf die Idee zum Partybus ist Marcel Spieß wegen seiner eigenen Jugend gekommen. Er sei früher selber nie auf Partys gekommen, erinnert er sich. Das will er deswegen nun anderen jungen Menschen ermöglichen. Jetzt hat er die Party regelmäßig im Bus.

Für die jungen Leute ist es cool. Und ich habe auch meinen Spaß und ich werde es auch weiterhin machen.

Aufwendige Organisation der Fahrten

Marcel Spieß arbeitet bei einem Busunternehmen und kann die Fahrzeuge dort mieten. Vorab informiert er sich über interessante Feiern in der Region, die nicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Dann erkundigt er sich bei den Veranstaltern, ob seine Fahrgäste sicher eine Eintrittskarte bekommen: "Ohne Einlassgarantie macht es gar keinen Sinn irgendwo hinzufahren. Dann stehen da am Ende 200 Leute und kommen nicht in die Party rein", so Spieß.

Wenn alles geregelt ist, erstellt er einen Fahrplan. Diesen muss er beim jeweiligen Landratsamt genehmigen lassen. "Weil sonst dürfte ich gar keine Stehplätze anbieten. Sitzplätze gibt es nur 40, das macht keinen Sinn", so Spieß. Mit der Genehmigung darf er pro Fahrt etwa 150 Menschen mitnehmen.

Partybus-Konzept auf dem Land kommt gut an

Für viele junge Mitfahrerinnen und Mitfahrer ist der Partybus ein tolles Konzept. Denn man müsse nicht selbst fahren und nüchtern bleiben, sagt eine junge Frau. "Oft trinkt man dann doch eins und hat ein schlechtes Gewissen." Außerdem müsse man so nicht die Eltern oder Geschwister behelligen.

Früher haben uns immer unsere Eltern gefahren. Und da haben wir immer betteln müssen. Hinfahren war okay, aber zurückfahren war immer schwieriger.

Auch für einen anderen Mitfahrer bietet der Partybus einige Vorteile. Man habe bereits auf der Fahrt viel Spaß, außerdem sei der Ticketpreis von fünf Euro für eine Fahrt, beziehungsweise sieben Euro für Hin- und Rückfahrt ein guter Preis.