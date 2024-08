per Mail teilen

Am Samstagabend spielen die deutschen Fußballfrauen im Viertelfinale gegen Kanada. Giulia Gwinn aus Friedrichshafen wird dabei von ihren Eltern in Schwarz-Rot-Gold angefeuert.

Gabi und Florian Gwinn vom Bodensee unterstützen ihre Tochter, Nationalmannschaftsspielerin Giulia Gwinn, auch am Samstagabend beim Viertelfinale in Marseille. Dazu tragen sie gerne schwarz-rot-goldene Outfits. Die deutschen Fußballfrauen treffen auf den Tokio-Olympiasieger Kanada.

Eltern vor jedem Spiel aufgeregt

Im Interview mit dem SWR erzählt Vater Florian Gwinn, dass er bereits am Morgen des Spieltages aufgeregt ist. Im Laufe des Tages werde es immer schlimmer. Drei Stunden vor Spielbeginn seien seine Frau und er im Stadion. So könnten sie ihre Tochter, Giulia Gwinn, und auch das ganze Deutschlandteam nochmal sehen.

Markenzeichen der Eltern sind auffällige Deutschland-Kostüme

Bei den Spielen unterstützen die Eltern von Giulia Gwinn ihre Tochter und das DFB-Team: Ihr Markenzeichen dabei sind die auffälligen Deutschland-Kostüme.

Ich habe mir einen Anzug in den Deutschlandfarben gekauft. Aber es ist zu heiß. Darum wird es eine kurze Hose, das Shirt von der Giulia und eine der Perücken.

Die Eltern von Giulia Gwinn, Gabi und Florian, mit ihren Kostümen bei der EM 2022. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow (Archiv)

Solides Olympia Turnier der deutschen Fußballerinnen

Bislang spielen die deutschen Fußballerinnen ein solides Olympia-Turnier. Es gab zwei deutliche Siege gegen Australien und Sambia, dazu die Niederlage gegen die USA.

Die Spielerin Giulia Gwinn vom FC Bayern ist in der Nationalmannschaft Stammspielerin. Von Trainer Horst Hrubesch wurde Giulia Gwinn aus Ailingen (Teilort von Friedrichshafen) auch schon als Kapitänin eingesetzt. Bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland fehlte sie nach einem Kreuzbandriss.

Sollten die deutschen Fußballfrauen das Spiel am Samstagabend gegen Kanada gewinnen, will Vater Florian Gwinn beim Halbfinale am Dienstag, den 6. August auf jeden Fall den Deutschlandanzug tragen. Egal welche Temperaturen dann herrschen, verspricht er.