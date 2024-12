49.000 Fahrgäste fahren mit der Öchsle Museumsbahn

per Mail teilen

Die Öchsle Museumsbahn zieht eine positive Jahresbilanz. Insgesamt sind 2024 knapp 49.000 Menschen mit der Bahn gefahren. Außerdem wurde das 125-jährige Jubiläum gefeiert.

Die Öchsle Museumsbahn fährt von Warthausen nach Ochsenhausen (Kreis Biberach) und hat in diesem Jahr knapp 49.000 Fahrgäste befördert. Die Zahl der Passagiere blieb damit gegenüber den Vorjahren konstant. Damit ist der Geschäftsführer der Öchslebahn-Betreibergesellschaft zufrieden. Man habe Besucher aus dem Allgäu, dem Großraum Stuttgart, der Region Ulm und vom Bodensee gehabt.

Sonderfahrten besonders beliebt

Von Mai bis Anfang Dezember fuhr das Öchsle auf der 19 Kilometer langen Schmalspurstrecke, vor allem an Wochenenden und Feiertagen. Neben den regulären Fahrten waren besonders die 14 Sonderfahrten, wie die Mondschein- und die Nikolausfahrten, aber auch die Fahrt zum 125-jährigen Jubiläum im November gefragt. Mit diesen Fahrgastzahlen zähle die Öchsle Museumsbahn zu den beliebtesten, rein museal betriebenen, Bahnen in Deutschland, teilten die Betreiber mit.

Zum 125-jährigen Jubiläum haben sich viele Fahrgäste in elegante Abendgarderobe geworfen. SWR Martin Hattenberger

Wartung über die Wintermonate

Während des Winters werden die Loks und Wagen der Öchslebahn in den Lokschuppen in Ochsenhausen und Warthausen gewartet. Zum 1. Mai startet das Öchsle dann wieder in die Saison 2025. Alle Veranstaltungen des kommenden Jahres sind bereits auf der Homepage des Öchsle aufgeführt.