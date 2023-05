Öchslebahn dampft wieder durch Oberschwaben

per Mail teilen

Mit viel Nostalgieflair ist die historische Schmalspurbahn "Öchsle" jetzt wieder jeden Sonntag im Kreis Biberach unterwegs.

Seit dem Saisonstart am 1. Mai ist die Öchsle-Museumsbahn wieder auf der Strecke zwischen Ochsenhausen und Warthausen im Kreis Biberach unterwegs.

Die Strecke existiert seit 1899 und sollte schon vor Jahrzehnten stillgelegt werden. 1995 wurde dann ein Verein zum Erhalt der Öchslebahn gegründet. Seit 1996 ist sie als Museums-Schmalspurbahn unterwegs. Mitglieder des Vereins sind unter anderem der Landkreis Biberach, sowie die Gemeinden Warthausen, Maselheim und Ochsenhausen. Ehrenamtliche kümmern sich um den Erhalt von Lokomotiven, Wagen und Strecke.

Das "Öchsle" ist zwischen Warthausen und Ochsenhausen unterwegs. SWR

Lokomotive "Berta" als Hingucker

Besonderer Star der Öchsle-Museumsbahn ist die Lokomotive 99 788, Baujahr 1956, mit dem Kosenamen "Berta". Sie zieht entlang der Strecke besonders viele Blicke auf sich. Fans des "Öchsles" legen sich für gute Foto- und Videomotive auf die Lauer.

Die Öchsle-Museumsbahn fährt bis Oktober jeden Sonntag und an Sonderfahrtagen. SWR

Leicht erhöhte Fahrpreise

Im vergangenen Jahr waren rund 42.000 Menschen mit der Öchsle-Museumsbahn unterwegs. Auch in diesem Jahr hoffen die Verantwortlichen auf gute Fahrgastzahlen. Wegen gestiegener Gesamtkosten seien die Ticketpreise in dieser Saison leicht erhöht worden, so der Betreiber. Bis Oktober fährt die Öchsle-Museumsbahn jeden Sonntag zwischen Warthausen und Ochsenhausen. Außerdem gibt es verschiedene Sonderfahrten und Aktionen.