In der Bodenseeregion ist ein modernerer Rettungshubschrauber im Einsatz. Die neue Maschine der DRF Luftrettung trägt nach wie vor den Namen "Christoph 45", hat mehr Platz und kann weiter fliegen

Der neue Rettungshubschrauber "Christoph 45" der DRF Luftrettung vom Typ H145 ist seit Wochenbeginn in der Region Bodensee-Oberschwaben in der Luft, teilte die DRF mit. Er habe eine höhere Nutzlast und einen dritten Sitzplatz in der Kabine. Dadurch könnten schwere Ausrüstungsgegenstände bei Rettungsflügen mitgenommen werden oder ein pädiatrisches Team den Flug eines kranken Kindes begleiten.

Alter "Christoph 45" nach sechs Jahren verlegt

Außerdem könne der neue "Christoph 45" weitere Strecken ohne Tankstopp zurücklegen als das bisherige Modell. Der Hubschrauber kostete nach Angaben einer Sprecherin mit der gesamten Ausrüstung etwa zehn Millionen Euro. Der bisherige Rettungshubschrauber war sechs Jahre am Klinikum Friedrichshafen stationiert und flog allein im vergangenen Jahr über 1.100 Einsätze. Er wird voraussichtlich an einem anderen Standort der Luftrettung eingesetzt.

"Christoph 45" wird neben seinen Einsätzen in der Notfallrettung auch häufig alarmiert, um schwer kranke oder verletzte Patienten zwischen Kliniken zu transportieren. Im November 2022 fiel die Entscheidung, "Christoph 45" von Friedrichshafen abzuziehen und nach Deggenhausertal im Bodenseekreis zu verlegen. So soll eine bessere Versorgung in Richtung Schwäbische Alb sichergestellt werden. Die Verlegung wurde in Friedrichshafen von verschiedenen Seiten heftig kritisiert.