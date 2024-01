Die "Motorradwelt Bodensee" wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Drei Tage lang dreht sich an der Messe Friedrichshafen alles um neueste Trends - und den Wandel in der Motorradbranche.

Am Freitag hat die Messe "Motorradwelt Bodensee" in Friedrichshafen begonnen. Mit 270 Ausstellerinnen und Ausstellern dauert die Messe bis Sonntag. Auf dem Messegelände kommt dabei Jubiläumsstimmung auf: Die "Motorradwelt" wird 30 Jahre alt. Vor 30 Jahren unterschieden sich die Motorräder stark von denen, die aktuell präsentiert werden, sagt Projektleiterin Petra Rathgeber über den Wandel der ausgestellten Motorräder in den zurückliegenden drei Jahrzehnten. Der größte Unterschied: Motorräder haben heutzutage mehr PS. Außerdem würden sie oft an die Wünsche des Kunden oder der Kundin angepasst, das sei vor 30 Jahren eher unüblich gewesen, so Rathgeber. Petra Rathgeber präsentiert auf dem Messegelände eines der historischen Modelle: BMW R 12. Pressestelle Motorradwelt Bodensee Motorradfahren wird immer beliebter Mehr als 212.000 Motorräder sind im vergangenen Jahr in Deutschland zugelassen worden. Das entspricht einem Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr und zeige, dass Motorrad- und Rollerfahren immer beliebter werde, heißt es zum Auftakt der Messe "Motorradwelt Bodensee" in Friedrichshafen. Motorrad als Alternative zum Auto? Auch die Zahl der Aussteller sei deutlich nach oben gegangen: 270 Händler und Hersteller zeigen bis Sonntagabend Roller, Motorräder, Kleinkrafträder und Zubehör. Motorräder, so Fachleute im Vorfeld, würden angesichts wegfallender und teurer Parkplätze in den Innenstädten immer häufiger als Fortbewegungs-Alternative zum Auto verwendet. Auf Platz eins der im vergangenen Jahr ausgelieferten Motorräder steht die Marke BMW. Danach folgen Honda und weitere japanische Hersteller.