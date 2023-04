Rund 200 Bikerinnen und Biker haben am Ostermontag an der Motorradsegnung in Laimnau (Bodenseekreis) teilgenommen. Manche der Teilnehmenden hatten sogar mehr als nur ein Zweirad dabei.

Bei strahlendem Sonnenschein haben am Ostermontag weit mehr als 200 Bikerinnen und Biker an der Motorradweihe in Laimnau (Bodenseekreis) teilgenommen. In diesem Jahr hielt Pfarrer Angelo den Gottesdienst in der vollbesetzten Kirche. Draußen auf dem Kirchplatz waren, so weit das Auge reichte, blitzblank geputzte Motorräder in Reih und Glied geparkt.

Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sogar extra mit einem Anhänger gekommen und hatten einige Renn-Motorräder, die keine Straßenzulassung haben, direkt vor der Kirche aufgebockt, um auch sie segnen zu lassen. Für Pfarrer Angelo ist es eine schöne Sache, außer den Menschen auch Gegenstände zu segnen, die den Menschen wichtig sind.

Gottes Segen für jeden einzelnen Biker

Nach dem Gottesdienst spendete Pfarrer Angelo zunächst vor der Kirche vor versammelter Mannschaft den Segen für Mensch und Maschine. Anschließend platzierte er sich mitsamt den Ministrantinnen und Ministranten an der Straße. Die Bikerinnen und Biker fuhren daraufhin hintereinander langsam an ihm vorbei, um sich einzeln segnen zu lassen.

Traditionelle Aktion des Motorsportclubs Langnau

Organisiert wurde die Aktion vom MSC Langnau e.V. mit Sitz in Friedrichshafen, der nach eigenen Angaben schon seit vielen Jahren zu Saisonbeginn dafür sorgt, dass Motorradfahrer aus der Region mitsamt ihren Maschinen mit Gottes Segen unterwegs sind. Andrea Kreuzer vom Verein sagte dem SWR, die Motorradweihe war ursprünglich auch dafür gedacht, um viele Menschen kennenzulernen. Und: Vielen Bikerinnen und Bikern sei der Segen wichtig, auch wenn sie ansonsten nicht jeden Sonntag in die Kirche gingen.

"Ich bin zwar nicht besonders gläubig, aber mir gibt es immer so ein gutes Gefühl, dass ich irgendwie einen Schutzengel dabei habe."

Und tatsächlich fanden sich unter den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern einige, die sich selbst als nicht sehr gläubig beschrieben und sich dennoch über den Segen freuten. Das sei, als ob ein Schutzengel mitfahren würde, so eine Teilnehmerin. Und ein anderer meinte, man wolle eben unfallfrei wieder heimkommen, wenn der liebe Herrgott dabei helfen könne, dann nehme man das gern mit. Die Motorradweihe gehöre einfach dazu.