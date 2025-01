Rätselhafter Einsatz am Freitagabend in Leutkirch im Allgäu: 13 Bewohner eines Hauses hatten über Atemnot geklagt, doch eine Ursache fanden die Rettungskräfte nicht.

In Leutkirch (Kreis Ravensburg) sorgte am Freitagabend ein mysteriöser Einsatz für Aufsehen. Bewohner eines Mehrfamilienhauses wählten den Notruf, weil sie alle unter Atembeschwerden litten. Die Feuerwehr habe daraufhin 13 Menschen aus dem Gebäude geholt, so ein Sprecher der Polizei Ravensburg. Doch die Einsatzkräfte fanden keine Ursache für die Atembeschwerden der Hausbewohner.

Zahlreiche Rettungskräfte in Leutkirch im Einsatz

Weder Messungen im Gebäude noch ärztliche Untersuchungen der Betroffenen hätten Hinweise auf die Ursache ergeben. Die Menschen konnten noch am Abend in ihre Wohnungen zurück. Im Einsatz waren am Freitagabend mehr als 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Die Untersuchungen vor Ort seien abgeschlossen, die Ursache bleibe wohl unklar, teilte die Polizei am Samstagvormittag auf SWR-Anfrage mit.