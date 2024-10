Angebot für Touristen: Meersburg steigt aus "Echt Bodensee Card" aus

per Mail teilen

Ein Service für Besucher am Bodensee, aber bald nicht mehr an einem der Hotspots: Die Stadt Meersburg verabschiedet sich von der "Echt Bodensee Card".

Die Stadt Meersburg am Bodensee steigt aus der "Echt Bodensee Card" aus. Der Gemeinderat votierte mit einer deutlichen Mehrheit dafür. Der Grund: Die Gästekarte erschien den Ratsmitgliedern zu teuer. Anfang des Jahres lag die Kurtaxe in Meersburg pro Übernachtung und Gast bei 2,30 Euro. Nun hätte sie auf 4,30 Euro wegen der fälligen Zuschüsse an das Gästekarten-Projekt erhöht werden sollen.

Kostenlos Bus und Bahn nutzen - aber in Meersburg gibt es gar keinen Bahnanschluss

Die "Echt Bodensee Card" erlaubt Feriengästen zwar beispielsweise die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn. Allerdings, hieß es aus Gemeinderatskreisen, gebe es in Meersburg gar keinen Bahnanschluss.

Mit 18 zu sechs Stimmen ergab sich im Meersburger Gemeinderat nach Angaben der Stadt eine deutliche Mehrheit für den Ausstieg. Zusätzlich beschlossen die Ratsmitglieder gleich auch noch den Ausstieg aus dem "Echt Bodensee Card"-Verbund, nach gerade mal zehn Monaten Mitgliedschaft. Der Bodenseetourismus GmbH, die die Karte herausgibt, sind keine weiteren Gemeinden mit Ausstiegs-Absichten bekannt

Bürgermeister überrascht von Entscheidung

Er sei von der Entscheidung überrascht, so Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer auf SWR-Anfrage. Scherer gehörte zu dem deutlich kleineren Grüppchen im Rat, das für einen Verbleib im "Echt Bodensee Card"-Verbund gestimmt hatte. Doch die Gegner dominierten am Ende. Hätte man für die Erhöhung der Kurtaxen-Beträge gestimmt, wären diese auf das höchste Niveau weit und breit gestiegen, argumentierten die Gegner. Eine solche Belastung der Touristinnen und Touristen sei unzumutbar. Die Gäste, die nach Meersburg anreisen, kämen vor allem während der Sehenswürdigkeiten vor Ort in der Burgenstadt.