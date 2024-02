Narrenmasken mitten im Wald? Dann war sicher Markus Schmid am Werk. Der Maskenschnitzer aus Neukirch im Bodenseekreis verleiht Vogelhäuschen ein närrisches Gesicht und hängt sie im Wald auf.

Vogelhäuschen in Maskenform, das begegnet einem, wenn man in der Nähe von Neukirch im Bodenseekreis durch die Gärten oder den Wald spaziert. Maskenschnitzer Markus Schmid fertigt sie in Handarbeit aus Lindenholz oder Weimutkiefer an.

Rund zwölf Stunden braucht Markus Schmid, bis er aus dem Holz der Weimutskiefer ein Vogelhäuschen geschnitzt hat. Eine Arbeit, die er sehr mag, weil er dabei kreativ sein und gleichzeitig etwas für die Natur tun kann.

Das Maskenschnitzen ist der Beruf von Markus Schmid. Und auch die Vogelhäuschen in Maskenform hat er gut durchdacht und der Natur angepasst. Die Eingänge durch Augen und Mund entsprechen den verschiedenen Vogelarten. So sind die Einflugschneisen durch die Augen für Meisen ideal. Während hingegen die Spatzen für ihren Nestbau die Öffnung im Mund des Masken-Vogelhäuschens wählen.

Durch den Mund fliegen hauptsächlich die Spatzen. Die machen eine Art Kugelnest. Eine Meise dagegen macht nur ein Napfnest. Die will einfach von oben rein und unten ihr Nest bauen.

In seinem Garten in Neukirch bei Wangen hat Markus Schmid einige der originellen Vogelhäuschen aufgehängt. Die fallen den Leuten aus der Gegend auf. Doch den Vögeln scheint es egal zu sein, wenn die Maskengesichter auch manchmal grimmig dreinschauen. Sie nehmen die handgeschnitzte Behausung aus Naturholz gerne an.