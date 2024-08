Seit fast 20 Jahren gibt es das KunstCamp bei Schloss Achberg. 36 Jugendliche haben dort bis Samstag gecampt und mit Kunststudenten und Dozenten der Pädagogischen Hochschule Weingarten gearbeitet.

Bis zu 40 Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren haben jedes Jahr die Möglichkeit, am KunstCamp auf Schloss Achberg (Kreis Ravensburg) teilzunehmen. Sie übernachten in selbst mitgebrachten Zelten und arbeiten am Tag mit Profi-Künstlern und -Künstlerinnen sowie mit Kunststudierenden der Pädagogischen Hochschule Weingarten.

Das KunstCamp im Kulturzentrum des Landkreises Ravensburg auf Schloss Achberg bietet Workshops aus verschiedenen Bereichen an. Die jungen Kunstinteressierten können sich ausprobieren und mit Malerei, Fotografie oder Druck experimentieren. Auch Graffiti wird angeboten.

Das KunstCamp gibt es seit 2006. Es wurde von Martin Oswald von der Pädagogischen Hochschule Weingarten ins Leben gerufen. Der Kunstprofessor und Künstler will damit jungen Menschen einen Raum bieten, in dem sie die verschiedenen Bereiche der Kunst kennenlernen und künstlerische Erfahrungen sammeln können.

Es ist immer wieder überraschend, was Jugendliche, wenn sie die Zeit, den Raum und die Mittel bekommen, hier leisten können. Es ist schön zu sehen, was in den Jugendlichen alles drinsteckt.

Die einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist die Lust am Tun und daran, sich eine Woche lang zusammen mit anderen Jugendlichen in den Workshops künstlerisch zu betätigen. Die Unterbringung ist einfach, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen ihre Zelte selbst mit. Gearbeitet wird am Tag je nach Wetterlage und Thema der jeweiligen Workshops entweder in den historischen Gebäuden oder im Freien auf dem Gelände des Schlosses.

Das macht echt Spaß. Ich male nicht so oft Landschaften. Es ist wirklich mal was Neues. Man kann sich ausprobieren und kriegt auch super Unterstützung von den Kursleiterinnen.

Die Ergebnisse der Workshops haben die Teilnehmenden am letzten Tag des Camps der Öffentlichkeit vorgestellt.