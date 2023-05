40.000 Besucher bei 14. Klassikwelt Bodensee erwartet

An der Messe in Friedrichshafen hat am Freitag die Klassikwelt Bodensee begonnen. Drei Tage lang dreht sich alles um historische Fahrzeuge - zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

In Friedrichshafen ist am Freitag auf dem Messegelände die 14. Klassikwelt Bodensee losgegangen. Dabei gibt es exklusive Oldtimer und historische Motorräder, Riva-Boote und alte Flugzeug-Klassiker zu entdecken. Auf einem Teilemarkt werden seltene Ersatzteile für alte Fahrzeuge angeboten. 800 Ausstellerinnen und Aussteller sind an der Messe. SWR-Reporterin Anne-Katrin Kienzle hat sich vor Ort umgesehen: Hunderte Rennautos und Flugshows Eine Sonderschau gehört laut Messe dem BMW-Motorrad, das sein hundertjähriges Bestehen feiert. Rund 200 Rennautos und Rennmotorräder drehen auf dem Messerundkurs ihre Runden, außerdem findet täglich eine Flugshow statt. Dabei zeigen Piloten ihre historischen Flugzeuge mit beeindruckenden Manövern. "Die Airshow ist ein absolutes Highlight und wir freuen uns riesig, dass sie nach drei Jahren pandemiebedingtem Stopp wieder an den Start gehen kann." Damit das Fachwissen nicht verloren geht, startet die Messe die Initiative "Senioren sind Mentoren". Ziel sei es, junge Oldtimerfans mit Senioren der Szene bundesweit zusammenzubringen, um in Werkstätten gemeinsam Oldtimer zu restaurieren. 40.000 Besucher und Besucherinnen erwartet Die Veranstalter der Klassikwelt Bodensee rechnen bis Sonntag mit bis zu 40.000 Besucherinnen und Besuchern. Die Oldtimermesse hat am Freitag von 10 bis 19 Uhr, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte ist online für 17 Euro erhältlich. Bei der Klassikwelt Bodensee werden bei einer Flugshow 20 flugtaugliche Oldtimer in der Luft gezeigt. Pressestelle Messe Friedrichshafen